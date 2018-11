Pohled pod pokličku cirkusu Humberto a další snímky nominované na Czech Press Photo

Pohledy do zákulisí cirkusu nebo baletu a studie chování diváků ve slavné galerii Uffizi - to jsou témata fotoseriálů nominovaných na Czech Press Photo v kategorii Umění a kultura. Seriál o nominacích pokračuje osmým dílem.

Den co den, šest dní v týdnu plných potu, dřiny a bolesti. Tak to podle Martina Divíška (Deník/EPA) vypadá v zákulisí Baletu Národního divadla. "Krásné baletky a tanečníci na sobě tvrdě pracují ve zkušebních sálech, aby pak to nejlepší ukázali s úsměvem, ladností, elegancí a s jistotou na jevišti před diváky," říká fotograf nominovaný na Czech Press Photo v kategorii Umění a kultura (série).

Zdeněk Dvořák nabízí také pohled do zákulisí, ale v úplně jiné oblasti. Zaměřil se na cirkus Humberto. "Je to evropská legenda, kterou udržuje rodina Navrátilových. Jejich umění baví lidi po desetiletí a s ním je spojen i specifický způsob života," vysvětluje, proč si vybral zrovna toto téma.

Třetím nominovaným je pak Jiří Steinbach, který se zaměřil na návštěvníky slavné galerie Uffizi v italské Florencii. "Celá série vznikla 7. srpna 2018 v průběhu jednodenní návštěvy galerie," říká.

O nominacích jednotlivých snímků v kategorii Umění a kultura (single) jsme již psali v celkovém souhrnu. I když se do značné míry kryjí s nominacemi za série, ještě jednou si je připomeňme: I zde jsou mezi nominovanými Martin Divíšek a Zdeněk Dvořák. Trojici autorů, kteří se utkají o vítězství, doplňuje ještě Ivana Dostálová, jejíž snímek zachycuje vystoupení souboru výrazového tance Zenušky.