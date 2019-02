Výchova s puškou v ruce. Je mezi Ruskem a USA rozdíl? Příběhy z World Press Photo

před 33 minutami

Fotografka Sarah Blessnerová odjela do Ruska dokumentovat tábory, které se zaměřují na vlasteneckou výchovu, často s militaristickým podtextem. Poté totéž udělala v USA. Její snímky nehodnotí, jestli je jedna z obou zemí lepší nebo horší. Místo toho pokládají otázky: Je tady vůbec nějaký rozdíl? A co to vlastně našim dětem vštěpujeme?

"Výchova k vlastenectví, často s vojenským podtextem, je základem mnoha mládežnických programů a hnutí v Rusku i v USA," říká fotografka Sarah Blessnerová, která byla nominována na cenu World Press Photo v kategorii Dlouhodobý projekt. Podle Blessnerové je v USA idea "America First" (tedy Amerika na prvním místě) hnací silou mnoha politických hnutí a má velký dopad i na mladé lidi - prostřednictvím táborů a klubů, které je učí být správnými Američany. "V Rusku jsou vlastenecké kluby a tábory podporovány vládou. V roce 2015 prezident Vladimír Putin nařídil, aby bylo založeno ruské studentské hnutí, jehož cílem je formovat charaktery mladých lidí v duchu ideologie, víry a připravenosti na válku," píše fotografka v doprovodném textu k jejím snímkům. Jak uvádí, cílem vlastenecké výchovy ruských občanů pro období mezi lety 2016 a 2020 je zvýšit podíl mladých vlastenců o osm procent a počet rekrutů do ruské armády o deset procent. Fotografka dokumentovala nejrůznější mládežnické programy, školy, a letní tábory v obou zemích. "Chci touto sérií přispět k dialogu o tom, jaké ideje vštěpujeme budoucím generacím a ke zkoumání toho, jak mládež reaguje na moderní společnost," uvádí autorka.