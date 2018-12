Nejlepší české fotky pořízené Nikonem. Výtěžek z dražby půjde na dětskou onkologii

V galerii najdete vítězné snímky, které se dostaly do kalendáře pro rok 2019. Foto: Nikon kalendář 2019

Fotosoutěž Kalendář Nikon, která letos vstoupila do desátého ročníku, má letos poněkud překvapivého vítěze. Absolutní prvenství připadlo Miloši Nejezchlebovi a zopakoval tak výhru z loňského roku. Co je na tom překvapivého? Něco takového se ještě v historii této oblíbené soutěže s dobročinným přesahem nikdy nestalo.

Kalendář Nikon je jednak prestižní česká fotosoutěž, a zároveň také dobročinný projekt. Snímky, které se dostaly do kalendáře, i ty, které byly v širším výběru a jsou vystaveny v pražské galerii Nikon, jdou do dražby. Letos je její výtěžek určen nadaci Národ dětem. Ta peníze využije v projektu 1000 statečných, jehož cílem je financování studií v oboru dětské onkologie a hematologie.

Odborná porota v čele s předsedou Stanislavem Pokorným, členem Asociace profesionálních fotografů ČR a kurátorem Nikon Photo Gallery, vybrala z celkového počtu 1406 přihlášených fotografií padesát semifinálových. Mezi nimi bylo i vítězných dvanáct fotografií, které se dostaly do Kalendáře Nikon 2019.

Kalendář v galerii Nikon pokřtili profesor Jan Starý z fakultní nemocnice v pražském Motole a Agnes Miksch, zakladatelka projektu 1000 statečných. Během slavnostního večera se vydražily fotografie za 72 tisíc korun. Dalších 100 tisíc korun pak nadaci Národ dětem věnovala společnost Nikon.

Tím ovšem projekt nekončí, zapojit se do něj bude moci úplně každý. Fotografie totiž brzy bude možné zakoupit i přes internet, na stránkách www.nikon-kalendar.cz (o spuštění této možnosti vás budeme v nejbližších dnech informovat). Cena jedné fotografie je 2500 Kč. Výtěžek opět zamíří na pomoc projektu 1000 statečných, který je součásti nadace Národ dětem a bude sloužit na financování optimalizujících studií v oboru dětské onkologie a hematologie.

Nadace Národ dětem se po celou dobu své existence, tedy od roku 1990, kdy vznikla jako jedna z prvních nadací na území tehdejšího Československa, snaží svými příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie v pražském Motole. Peníze pak umožňují nákup zdravotnické techniky, léků, ale i financování výzkumu léčby onkologických onemocnění.

Autory 12 vítězných fotografií v kalendáři pro rok 2019 jsou:

Markéta Butalová (Název: U jezera, měsíc: leden)

(Název: U jezera, měsíc: leden) Mia Feres (Název: Stínohra, měsíc: únor)

(Název: Stínohra, měsíc: únor) Jaroslav Hora (Název: Na čekané, měsíc: březen)

(Název: Na čekané, měsíc: březen) Miloš Nejezchleb (Název: Warm-up, měsíc: duben)

(Název: Warm-up, měsíc: duben) Vojtěch Herout (Název: Osvícený, měsíc: květen)

(Název: Osvícený, měsíc: květen) Lucie Šiprová (Název: Skotačení, měsíc: červen)

(Název: Skotačení, měsíc: červen) Eva Sigmundová (Název: Vlastní cestou, měsíc: červenec)

(Název: Vlastní cestou, měsíc: červenec) Věra Smolíková (Název: Jitro na louce, měsíc: srpen)

(Název: Jitro na louce, měsíc: srpen) Karolína Vučka (Název: V palmovém háji, měsíc: září)

(Název: V palmovém háji, měsíc: září) Tomáš Tisoň (Název: Ve vlnách, měsíc: říjen)

(Název: Ve vlnách, měsíc: říjen) Lucie Drlíková (Název: How you see yourself, měsíc: listopad)

(Název: How you see yourself, měsíc: listopad) Ľuboš Paukeje (Název: Světelná show v Dubaji, měsíc: prosinec)



Absolutním vítězem se stal Miloš Nejezchleb s fotografií "Warm-up". "Jubilejní desátý ročník soutěže NIKON KALENDÁŘ potvrdil neustále stoupající úroveň přihlášených fotografií a řady již v soutěži známých autorů," zhodnotil průběh letošního ročníku předseda poroty a kurátor Nikon Photo Gallery Stanislav Pokorný.

Vyhlášením výsledků byla v Nikon Photo Gallery zahájena výstava semifinálových fotografií, která potrvá do 20. ledna 2018. Galerie je otevřena pro veřejnost na adrese Újezd 19, Praha 1 - Malá Strana, vždy od úterý do neděle mezi 12. a 19. hodinou. Vstup do galerie je zdarma.