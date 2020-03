Stovka atrakcí, 55 metrů velké kolo i trhy. To je Matějská, první jarní pouť v Evropě

Až do 13. dubna potrvá v Praze Matějská pouť, která je první jarní poutí v Evropě, a nejstarší záznamy o její existenci spadají až do roku 1595. Jak to tam letos vypadá, se vydal zaznamenat fotograf Richard Horák.

Na holešovickém výstavišti v Praze je letos návštěvníkům pouti k dispozici celkem 115 atrakcí. Součástí akce jsou i farmářské trhy a den pro handicapované děti a děti z azylových a dětských domovů. Podle vyjádření Evy Kočkové, zastupující pořadatele, nabízí pouť tento rok o patnáct atrakcí více než loni, novinkou je třeba atrakce King, která přetáčí lidi různými směry, nebo 55 metrů vysoké kolo s uzavřenými kabinkami. Právě o kolo a autodrom měli lidé v prvních dnech největší zájem. Víkendové vstupné na pouť je 30 korun, ve všední dny se neplatí. I proto nemají pořadatelé přesné údaje o celkovém počtu návštěvníků, každoročně však na pouť přijdou desetitisíce lidí. Richard Horák Fotograf, držitel ocenění z mnoha domácích i světových soutěží

Jeho ústředním tématem je Praha

Dlouhodobě spolupracuje s rubrikou Foto na Aktuálně.cz

Web: www.richard-horak.cz/

Sociální sítě: Facebook, Instagram Historii Matějské pouti eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595. Původní poutě se konaly v místech, kterým se dnes říká Na Babě nebo U Matěje. Postupně se posouvaly k současnému Vítěznému náměstí a stanici metra Hradčanská. V areálu Výstaviště, tehdy pojmenovaném Park kultury a oddechu Julia Fučíka, se pouť poprvé konala v roce 1963.