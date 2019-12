Sila jsou hrady naší doby, říká fotograf o monumentech zaražených do krajiny

Foto

Mohutné stavby, které se tyčí nad českými lány i vesnicemi, a přesto je pro jejich každodennost téměř nevnímáme. Obilná sila mají v krajině ohromnou sílu a velmi ovlivňují její podobu. Fotograf Lukáš Tofan to ukazuje na výstavě v pražské galerii Fotografic.

"Monumentální struktury obilných sil jsou vizuální dominantou řady českých měst a vesnic. V krajinném pohledu hrají podobnou roli jako v minulosti představovaly středověké hrady," říká fotograf Lukáš Tofan. Zaměřil se na ně právě pro jejich monumentálnost a to, že fungují v krajině jako podvědomý kompas a měřítko vzdálenosti, aniž by si to většina lidí uvědomovala. Postupně je totiž přestáváme vnímat.

"Podobně jako obraz nad gaučem nebo strom před domem se i sila postupně vsakují do našeho podvědomí," říká fotograf. Jeho snímky se snaží připomenout a ukázat mohutnost těchto staveb. V záběru se objevuje i bezprostřední okolí sil, které vypráví příběh o současné podobě české periferie.

Lukáš Tofan (* 1977) je absolventem Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jeho fotografické projekty často balancují na hraně konceptu, krajiny a dokumentu. Vystavoval v České republice, na Slovensku či v Německu. Žije a pracuje v Praze. Více na www.lukastofan.com.

O výstavě

Lukáš Tofan, Sila. Galerie Fotografic, Stříbrná 1, Praha 1. (www.fotografic.cz) Od 28. listopadu do 31. prosince 2019, otevřeno út-ne 13-18 hod.