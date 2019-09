Temná fotografická báseň. Magické fotky lesů, které vyhrály soutěž na téma Prostor

Jak čeští fotografové vnímají prostor? Ty nejlepší snímky lze vidět na prodloužené výstavě v kavárně Národní technické knihovny, a to až do 20. září. Ve fotogalerii představujeme jednoho ze tří vítězů - fotografku Vladimíru Kotra a její magicky působící soubor Les.

Fotografka Vladimíra Kotra patří společně s Patrikem Slámou a Martinem Havlíčkem ke třem vítězům fotografické soutěže Prostor. Její tajemné pohledy na les a další vítězné snímky lze vidět na výstavě v kavárně Národní technické knihovny. "Pro velký zájem byla výstava prodloužena až do 20. září, původně měla končit už šestého," říká kurátorka kavárny a fotografka Martina Houdek.

"Způsob, jakým autorka prezentuje svůj soubor fotografií nazvaný Les, nemá podle mého názoru vzbudit pouze představu skutečného lesa. Spíše má divákovi pomoci, aby se stejně jako ona sama dokázal ztišit a mohl vstoupit do svého vnitřního světa," komentuje vítězné snímky fotograf a publicista Otakar Matušek, podle jehož mínění fotografie Vladimíry Kotra připomínají tvorbu básníka a grafika Bohuslava Reynka. "V tvorbě Vladimíry Kotra nejde o věci, jež nás obklopují. Autorka se nevydává do vnějšího světa, ale noří se do svého nitra," říká.

Autorka vítězných snímků Vladimíra Kotra je absolventkou Institutu výtvarné fotografie na Slezské univerzitě v Opavě.

"Zadání fotosoutěže na téma prostor bylo podobné tomu, s čím se setkávají studenti fotografie na středních i vysokých školách. Téma přitom vyšlo z názvu kavárny Prostoru_, která má perfektní možnosti pro větší výstavní projekty a stojí i za soutěží," konstatovala Martina Houdek.

"Snímky do soutěže zaslalo celkem 62 autorů. Mnoho fotografií porotu zaujalo, a proto se rozhodla rozšířit výstavu i do horního patra kavárny, kde se běžně nevystavuje," vysvětluje kurátorka.

Vystaveny jsou snímky finalistů, mezi které se zařadili Jana Doležalová, Kristýna Erbenová, Jiří Felcman, Jiří Feld, Martin Havlíček, Kateřina Hončová, Vladimíra Kotra, Jakub Kruliš, Vladimír Lacena, Ondřej Pechal, Angelika Pruchová a Patrik Sláma.

Po skončení výstavy v Praze bude její část k vidění také v nové kavárně Prostoru_ v Děčíně (Teplická 59/49), a to od 23. září. Část bude vystavena také v Lysé nad Labem v Klubu Patro (Náměstí Bedřicha Hrozného 184/10).