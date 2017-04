Kdo říkal, že je nutná zrcadlovka? Tyto úžasné fotky Afriky byly pořízeny ultrazoomem

před 26 minutami

Možná jste už slyšeli řeči o tom, že na fotoaparátu až tak nezáleží a důležitý je hlavně fotograf. Možná jste si říkali, že jsou to povídačky, protože zrcadlovku ničím nenahradíš. Ale fotograf Chris Schimd to udělal. Na expedici do Afriky si vzal ultrazoom. A nafotil úžasné záběry.

Zeptáte-li se jakéhokoliv pokročilého fotografa na ultrazoomy, obvykle vám řekne, že se hodí hlavně na výlety a pro méně náročné fotoamatéry. Jenže když dostane kvalitní ultrazoom do ruky profesionální fotograf přírody, dějí se věci.

Švýcar Chris Schmid získal za svou práci řadu mezinárodních ocenění. Působí jako ambasador firmy Sony a na poslední fotografování v Africe si s sebou vzal ultrazoom RX10 III.

"Fotografování přírody v Namibii mi připadá fascinující," říká Schmid. "Sledovat, jak zvířata přizpůsobují své chování, aby mohla přežít, je úchvatné. Vegetace je sporá a zásoby vody jsou v takovémto suchém prostředí velmi omezené, mnohem častěji pozorujeme, jak se skupiny zvířat rozdělují, když se vydávají na lov. Místa, kde je možné nalézt úkryt, jsou vzácná a nepočetná, takže je jejich teritorium extrémně efektivní a smrtící," vypráví.

Podle Schmida jsou pro fotografování v Namibii typické nekonečné pláně a výhled do velké dálky, a fotografové proto často používají teleobjektivy. "Použití teleobjektivu o ohniskové vzdálenosti 600mm by normálně znamenalo nosit s sebou vybavení, které je opravdu rozměrné a hodně váží," říká. S ultrazoomem si mohl užívat toho, že nemusel vozit žádné další velké objektivy, vše měl s sebou v jednom fotoaparátu. (Jinak je ovšem model RX10 III podobně velký, jako menší zrcadlovky).

Opravdu nahradí zrcadlovku?

Sony RX10 III má na kompakt velký jednopalcový snímač, kvalita obrazu je tedy na fotoaparát této třídy špičková. Při opravdu detailním zkoumání mají zrcadlovky a takzvané "bezzrcadlovky" s velkými snímači samozřejmě stále navrch, (zvláště ty s plnoformátovým čipem velikosti 24×36mm), a to především při velmi špatném osvětlení.

Je pak otázka rozhodnutí, zda je pro člověka větším přínosem lehčí a skladnější fotoaparát typu "všechno v jednom", nebo rozměrná fotovýbava a o něco lepší obrazová kvalita. Jenže pokud se člověk podívá na fotky Christiana Schmida, zkoumání toho, zda mají snímky o něco větší zrno (šum), než by měly ty ze zrcadlovky, se jeví jako vcelku nepodstatné.

V první řadě vždy rozhoduje to, co fotka sděluje, jak dokáže diváka zaujmout a okouzlit, a to umí Christian Schmid výborně. A také dokazuje, že ultrazoomem se dají nafotit opravdu profesionální záběry.

Sony RX10 III je už třetí generací oblíbeného ultrazoomu, který sklízí pochvalné recenze v renomovaných fotografických magazínech po celém světě. Má zoom pokrývající rozsah 24-600 mm. Fotoamatéry však může překvapit jeho cena, která se nyní pohybuje kolem 50 tisíc korun.

Například uznávaný magazín DPreview chválí optickou kvalitu objektivu, kvalitní snímač, stabilizaci, možnosti pro natáčení videa i to, že je fotoaparát odolný proti prachu a stékající vodě. Výhrady má k autofokusu, který občas váhá a "loví" to správné zaostření. Recenzenti si také všimli pomalejšího startu fotoaparátu po zapnutí. "Pro někoho může být také příliš velký a příliš drahý," píší.

autor: Tomáš Vocelka

