Jak vyfotit Měsíc mobilem? Jde to, ale snadné to není, radí fotograf Michal Zigo

Superúplňky či zatmění Měsíce vždy přitahují pozornost fotografů, ať už těch amatérských, či profesionálních. A my teď stojíme před zajímavou otázkou. Jde něco takového vyfotit mobilem? Michal Zigo, který patří k vynikajícím mobilním fotografům, říká, že ano.

Fotograf Michal Zigo má s fotografováním Měsíce zkušenosti - a před nějakým časem už radil čtenářům Aktuálně, jak se dá pořídit mobilem snímek, který je zobrazen jako hlavní obrázek u tohoto článku. V souvislosti s nynějším zatměním Měsíce, které připadá na pátek 27. července, jsme se rozhodli jeho tipy čtenářům připomenout.

"Je třeba říct, že to není úplně jednoduché," byla první Michalova slova, když jsme se zeptali, jak to udělat. Když fotíte fotoaparátem, použije se teleobjektiv, aby byl Měsíc dostatečně velký. "K mobilům se dají koupit různé nástavce fungující jako teleobjektiv, ale většinou mají malé přiblížení - například osminásobné, a to je málo," říká fotograf.

"Takže jsem si vzal obyčejný dalekohled do jedné ruky, do druhé mobil a ten jsem přiložil k dalekohledu. Nejlepší je samozřejmě dalekohled o něco opřít anebo nějakým způsobem připevnit ke stativu. Jsou dalekohledy, které mají pro upevnění na stativ závit," radí Michal Zigo. "Nebyla to vůbec legrace, udržet to všechno, aby se to během focení nepohnulo," říká.

Další důležitou věcí je podle něj to, aby měl fotoaparát v mobilním telefonu možnost práce v manuálním režimu. Dá se toho dosáhnout i tím, že si stáhnete aplikaci, která to umožní.

"Na automat to nemá smysl fotit, protože ten nastaví vysoké ISO a k tomu i delší čas. Výsledek je pak jen rozmazaná zářící koule bez jakéhokoliv detailu," popisuje fotograf. "Takže jsem zkoušel různá nastavení, aby výsledek stál jakž takž za to - nakonec docela dobře vyšlo nastavení ISO 50 čas 1/500 s," vysvětluje.

Nakonec ještě udělal z fotky výřez, protože ani dalekohledem, který měl, ještě Měsíc nebyl dost přiblížený.

