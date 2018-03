Glosa: Z autosalonů prý kvůli kampani #MeToo zmizí modelky a teď v Ženevě to začíná

před 1 hodinou

Pojďte se podívat na "historické snímky" z autosalonu v Ženevě před pár lety. Modelky byly téměř u každého stánku. Teď to chtějí automobilky omezovat nebo rušit. Foto: Tomáš Vocelka

Nikdy bych nevěřil, že se z fotografovaní modelek na autosalonu může stát historický dokument a výpověď o časech, které nenávratně zmizely. Ale jak se zdá, už to tak asi bude. Na nedávném autosalonu v Číně modelky rovnou zakázali, protože prý návštěvníky zbytečně rozptylují. A na právě začínajícím autosalonu v Ženevě jich prý je méně než dřív - údajně v důsledku kampaně #MeToo. Pokud mě podezříváte, že píšu trochu ironicky, máte pravdu.

Podle rozladěných článků na mnoha motoristických serverech před začátkem autosalonu v Ženevě některé automobilky zcela ruší modelky na stáncích, u jiných budou modelky i modelové, aby to bylo vyvážené.

To všechno je prý důsledkem kritiky, že ženy jsou na autosalonech využívány jako okrasné objekty s výrazným sexuálním podtónem. V článcích se píše, že to nakonec může dopadnout jako s "grid girls" ve formuli 1, kde je rovnou zakázali.

Tak předně: ono to nebude tak horké. Modelky samozřejmě v Ženevě jsou i letos. A autosalony už pár let skomírají, takže možná zaniknou dříve, než z nich ty modelky stihnou zmizet.

Zažil jsem před pár lety autosalon v Ženevě, kde byla spousta modelek, i ten v Los Angeles, kde nebyly skoro žádné. A po pravdě, zase tolik to nevadilo. Až na jednu drobnost. Když nafotíte desítky fotek nových aut a dáte je na stránky časopisu vedle sebe, bez lidí je to obvykle dost nuda.

Pokud se čas od času na snímku vyskytne modelka (a rozhodně by mi nevadil ani model), všechno hned vypadá lépe a živěji. I to je jeden z důvodů, proč tam ty hezké slečny jsou. Úplně bezúčelná mi tedy jejich účast nikdy nepřipadala.

Teď se ovšem zdá, že modelky z autosalonů skutečně zmizí, jako se ztrácejí ze startů automobilových závodů i z vyhlašování vítězů na dalších sportovních akcích (třeba v cyklistice). A nemůžu se zbavit pocitu, že důležitá a potřebná kampaň proti nechutnému sexuálnímu zneužívání žen v tomto případě občas přerůstá v něco bizarně podivného.

Není to jediný projev, můžeme se podívat i jinam - třeba do relativně usedlých vod klasického umění. Galerie v Manchesteru nedávno stáhla z expozice obraz malíře Johna Williama Waterhouse z roku 1896. Byl prý sexistický, jelikož na něm nahé ženy lákají chlapíka do tůně.

A co na tom vidím bizarně podivného? Tak si to shrňme:

Žijeme ve společnosti, kde je pornografie považována za něco běžného a obecně přijatelného - a je to také nejsledovanější obsah na internetu. I seriózní weby a deníky ve zpravodajství vydávají články, které vycházejí ze statistik pornografických serverů.

V hudebních videoklipech se sexisticky houpají nahé ženy na bouracích koulích a sklízejí za to popularitu a aplaus. Případně na diváky "twerkují".

Pořádáme "výstavy nahých žen", kde si na ně můžete i sáhnout - samozřejmě v rukavičkách -, a říkáme tomu umění (jedna taková se loni odehrála i v Praze).

Aktivistky skáčou na politiky s obnaženou hrudí a zdůrazňují tím své poselství světu.

Celosvětovou slávu si lze vydobýt tak, že vyfotíte své obnažené pozadí a vystavíte ho na Instagram.

A jednou z nejpopulárnějších knih světa je Padesát odstínů šedi.

Dobrá. A v téže společnosti se zároveň pohoršujeme nad grid girls, modelkami z autosalonů a starými obrazy, na kterých jsou (ach ta hrůza) nahé ženy? A navíc nám to připadá nechutně sexistické?

Chtělo by se říct: Svět je opravdu podivné místo. Ale souhlasit se mnou samozřejmě nemusíte.