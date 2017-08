Fotozápisník: Moravské Toskánsko okouzluje, výstava Radka Severy míří do Evropy

před 55 minutami

Zhruba před půl rokem jsme na Aktuálně představili práci krajinářského fotografa Radka Severy. Fotí úchvatnou krajinu takzvaného Moravského Toskánska, která se rozkládá kolem Kyjova. Výstava jeho fotek teď míří do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, potom do Bruselu a do Slovinska.

Doporučujeme

V první řadě je určitě potřeba Radkovi Severovi pogratulovat. Já mám z jeho úspěchu radost o to větší, že článek na Aktuálně.cz snad alespoň trochu pomohl, aby se o jeho snímcích začalo více mluvit. 18 fotografií Obrazem: Moravské Toskánsko obdivuje celý svět Jedním z cílů naší rubriky o fotografii je právě ukázat, jak výborní fotografové v Česku žijí, i když se o nich třeba příliš nepíše. Vynikajících, talentovaných mužů a žen jsou tady totiž stovky. Se spoustou z nich se potkávám třeba na sociálních sítích a vždy mě potěší, jak nádherné fotky mají. A často si říkám, jaká je škoda, že o nich není slyšet víc. Příběh Moravského Toskánska, které fotografuje Radek Severa, je mimochodem také velice zajímavý. Několik moravských, českých a polských fotografů dokázalo během poměrně krátkého období něco, co se hned tak nevidí. Z jednoho krásného koutu České republiky, o němž se do té doby příliš nevědělo, udělali lokalitu, kterou teď obdivují na celém světě. A věřte tomu, lví podíl na tom mají právě fotografové a jejich obrázky na sociálních sítích a na fotoserverech, jako je 500px. Moravské Toskánsko teď přitahuje fotografující turisty z Japonska, Koreje, Ruska, USA a spousty dalších států. Z kouzelné zemědělské krajiny na Slovácku se stává mimo jiné i celosvětově zajímavá turistická oblast. Mimochodem, podobný osud má i krajina kolem amerického městečka Palouse. Velmi připomíná tu kolem Kyjova. Terénní vlny jsou tam podobně fotogenické. Palouse je krajině kolem Kyjova paradoxně podobné více než italské Toskánsko Je možné (a dost pravděpodobné), že turistů a fotografů bude v jihomoravských polích přibývat. A já jen doufám, že se lidem, kteří se starají o turistický ruch, povede splnit těžký úkol: zvládnout situaci tak, aby krajině zůstala její krása, zemědělcům nepošlapaná a neponičená pole a fotografům možnost zaznamenávat úchvatné pohledy na fascinující vlny.