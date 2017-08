Fotozápisník: Mobily vítězí. A z levné zrcadlovky prý brzy bude ohrožený druh

před 37 minutami

Známý fotografický web Dpreview přinesl zvláštní, ale vlastně docela logickou předpověď. Z trhu prý poměrně brzy zmizí fotoaparáty s cenou do dvanácti tisíc korun, a to včetně těch s výměnnými objektivy. A důvod? Z povrchu zemského je vymažou mobilní telefony, stejně jako to už udělaly s kategorií levných kompaktních fotoaparátů.

Otázka vůbec nestojí tak, zda se to stane, ale kdy k tomu dojde, píše autorka textu Allison Johnsonová. A má pro své tvrzení pádné argumenty. Tvrdí, že většina lidí, kteří se jí ptají na to, jaký fotoaparát si koupit, ho chtějí z jediného důvodu - chtějí mít lepší fotky než z telefonu. Tomáš Vocelka Editor Aktuálně.cz

Držitel ocenění Commended z největší fotosoutěže světa - Sony World Photography Awards 2017.

Finalista mezinárodní fotosoutěže Travel Photographer of the Year 2016.

Instagram: @tomvocelka a @tomvocelkastreet "Když se jich zeptám, co konkrétně si pod tím mám představit, většina z nich odpoví, že chtějí ten hezký efekt rozostřeného pozadí," píše. Je pravda, že donedávna to uměly v podstatě jen zrcadlovky a poměrně drahé fotoaparáty, protože jednou z podmínek takových snímků je velký snímač. Čím je větší (a nejde zde o počet megapixelů, ale o skutečné fyzické rozměry), tím menší hloubky ostrosti se dá u snímku dosáhnout - samozřejmě s využitím patřičných objektivů. Jenže teď to umí už i řada mobilů. To, co jim nedovolí fyzikální zákony a malý obrazový snímač, doženou softwarovým trikem. Pozadí prostě nerozostří objektiv, ale rozmaže ho počítačový algoritmus. Občas to ještě úplně nevyjde, až to zkušeného fotografa bije do očí, ovšem běžný uživatel mobilního telefonu takové drobné nuance neřeší. Má "rozmazané" pozadí, přesně tak, jak chtěl. I fotografický purista musí uznat, že softwarová kouzla v mobilech jsou čím dál tím kvalitnější, takže je jen otázka času, kdy budou dosahovat velmi podobných výsledků, jako optika na drahém fotoaparátu. Jak autorka upozorňuje, podle bývalého šéfa Googlu Vica Gundotry jsme právě v bodu zlomu, který bude znamenat konec těch nejlevnějších fotoaparátů s výměnnými objektivy. "Konec zrcadlovek pro většinu lidí nastal. Nechal jsem můj profesionální fotoaparát doma a tyto snímky na večeři jsem pořídil mým iPhonem 7 s využitím vestavěných softwarových úprav (Apple tomu říká portrétní mód). Neubráním se tomu, abych neoznačil výsledky za úžasné (v restauraci, vyfoceno mobilním telefonem bez blesku), napsal pod post, který zveřejnil na Facebooku. Fotografové začnou namítat, že mobil nevykreslí tolik detailů, že snímky pořízené mobilem za špatného světla jsou plné ošklivého digitálního šumu, že efekt rozostřeného pozadí vypadá často nepřirozeně a přinesou ještě spoustu dalších technických argumentů. Jenže drtivá většina lidí tyto věci vůbec neřeší, podotýká Allison Johnsonová. Chtějí prostě mít ten hezký efekt "rozmazaného pozadí" (a ono v tomto případě skutečně je rozmazané, nikoliv rozostřené, což by jinak byl správnější výraz). Lidé budou své fotky většinou ukazovat přátelům a známým na mobilu, tabletu nebo na počítači. Metrové zvětšeniny dělat nepotřebují a vykreslení jemných detailů je jim tudíž zcela ukradené. Pozná se až na té metrové zvětšenině nebo při takzvaném "pixelpeepingu", který ovšem provozují jen někteří zapálení fotografové. (Je to prohlížení detailů při plném zvětšení snímku.) Stane se z fotoaparátu přežitek? Výrobci se toho nebojí, boom chytrých telefonů pomáhá i jim číst článek Jisté je, že postupem času budou mobily umět imitovat stále více funkcí, které umí zrcadlovky. Stačí ještě přidat použitelný softwarový zoom a rychlejší automatické zaostřování na věci, které se pohybují. Podle autorky tedy bude přibývat lidí, kteří si vystačí s mobilem. A moment, kdy tomuto vývoji padnou za oběť levnější fotoaparáty s výměnnými objektivy, už je prý za dveřmi (které se už možná začínají otevírat). Z fotoaparátu by se pak stalo dražší zboží pro nadšence a nástroj pro profesionály. Panika není na místě, předpovědi vždy přehánějí Na druhou stranu, všechny podobné předpovědi temných konců a zániku čehosi mají obvykle jednu podstatnou vadu na kráse. Bývají velmi přehnané. Když se člověk podívá do jakéhokoliv internetového obchodu s fotografickou technikou, zjistí, že levné kompaktní fotoaparáty, které "zanikly", jsou stále v prodeji. Momentálně jejich ceny začínají někde kolem dvou tisíc korun. Ano, není jich tolik jako dříve, kdy to bylo žhavé zboží. Ale pořád je z čeho vybírat. Nabídka prostě odpovídá poptávce, která se za poslední roky opravdu prudce snížila. A podobné to nejspíš bude s těmi nejlevnějšími fotoaparáty s výměnnými objektivy. Opět nezmizí, jen jich třeba bude v nabídce méně než teď. A celý pohyb na trhu jde vidět i z té optimističtější stránky. Vylepšování mobilů nutí výrobce fotoaparátů posouvat vymoženosti z profesionálních fotoaparátů i do těch levnějších přístrojů. Takže není potřeba panikařit.

