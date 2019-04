Fotosoutěž Red Bull Illume se vrací. Podívejte se na zatím nejlepší akční snímky roku

Největší fotografická soutěž zaměřená na extrémní sporty se po třech letech opět vrací. Red Bull Illume odstartuje 1. května a fotky tam bude možné zaslat až do 31. července. Porota pak vybere 55 finalistů, 11 vítězů a celkového vítěze, který bude vyhlášen v listopadu. Úroveň bude opět vysoká - naznačují to mimo jiné snímky týdne, které Red Bull pravidelně vyhlašuje a které si můžete prohlédnout v galerii u tohoto článku.

Soutěž letos přinese tři nové kategorie: první z nich je zaměřena na instagramové příspěvky a snímky tam lze zaslat jednoduše prostřednictvím tagů @redbullillume and #rbi19submission (tato část soutěže už běží od února a končí 14. června).

Druhá nově vyhlášená kategorie se nazývá Emerging a je zaměřena na vycházející talenty do 25 let věku. Ve třetí (Moving image) se budou hodnotit krátké videosekvence v délce od 5 do 30 vteřin.

Snímky do soutěže lze posílat prostřednictvím stránky redbullillume.com, kde také najdete pravidla a seznam všech vypsaných kategorií.

Letos se uskuteční už pátý ročník soutěže, která začala v roce 2006. Pořadatelé také oznámili, že by se v příštích letech měla konat každé dva roky (dosud to bylo co tři roky). Na soutěž navazuje řada výstav po celém světě.

Předchozího ročníku se v roce 2016 zúčastnilo 5645 fotografů ze sto dvaceti zemí. Porota, složená z 53 respektovaných kritiků a osobností, vybírala z rekordního počtu 34 624 fotek.