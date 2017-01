Nejlepší lyžařské fotky. Budí chuť jet na hory – pokud na nich dokážete najít ty lyžaře

před 1 hodinou

Jízda v nedotčeném prašanu, sluncem prozářené zasněžené scenérie. A lyžaři na desítky různých způsobů. Tak vypadají nejlepší lyžařské fotky světa v renomované soutěži sportovních fotografů Red Bull Illume. Jen kdyby se tak silně neprojevovala manýra současné akční a krajinářské fotografie. Drobná postavička obklopená nekonečnou mohutností přírody.

Velká světová fotosoutěž Red Bull Illume, zaměřená na akční sporty, vyhlašuje kromě celkových výsledků i nejlepší fotky v jednotlivých sportech. V aktuálním ročníku se v ní předvedly kromě fotek z cyklistiky nebo z horolezectví i vybrané fotky lyžařů.

Jsou výborné, jen se člověk při jejich sledování neubrání pocitu, že do fotografie akčních sportů (ale je to vidět i v krajinářské fotografii) silně pronikla manýra – zachytit co nejmenší postavičku člověka obklopenou velkolepou přírodou. Podobný motiv má na fotkách z Red Bull Illume téměř polovina lyžařských záběrů.

Když to člověk vidí poprvé, připadá mu to jako skvělý nápad. Když to vidí podesáté, ještě ho to baví. Ale v poslední době už je toho možná až příliš mnoho.

Ale ať už je to jakkoliv, nejlepší akční fotky z lyžování, vybrané pořadateli soutěže, budí touhu vzít lyže a vyrazit do hor.

autor: Tomáš Vocelka