Unikátní snímky, které nebyly komunistům po chuti. Tak se kdysi žilo v Sudetech

Jeho fotografie zachycují bez příkras a ideologického nánosu obyčejný život ve slezských Sudetech od padesátých let uplynulého století. Za bývalého režimu téměř nevystavoval, komunistům jeho snímky vadily. Dnes je Gustav Aulehla jednou z hvězd českého humanistického dokumentu a o jeho díle se začíná stále více hovořit. Přispívá k tomu i nová kniha Sudetská kronika.

Publikace Sudetská kronika obsahuje téměř dvě stovky fotografií, z nichž více než polovina vznikla v Krnově a blízkém okolí v letech 1956 až 1991. Představuje průřez celoživotním dílem Gustava Aulehly (*1931). Fotografoval především život malého města, a to od padesátých do začátku devadesátých let. Jeho fotografie z té doby nezachycují jen Krnov a blízké okolí, ale také Ostravu, Opavu a nejrůznější slezské vesnice.

"Jeho práce předjímá fotografie o půl generace mladších autorů ze stejného regionu, Viktora Koláře a Jindřicha Štreita," píše o Aulehlovi historik umění Tomáš Pospěch, který se podílel na vzniku knihy jako editor a autor textu.

Aulehla dokumentoval všechno podstatné, včetně vojáků sovětských okupačních vojsk, která měla v regionu své velké posádky. "Za fotografování jsem byl v cele předběžného zadržení tuším čtyřikrát, ale vždycky jsem nakonec vyvázl. Bylo pro mě důležité fotit," říká Aulehla v rozhovoru, který je součástí knihy.

"Na setkání se sovětskými vojáky mám i velmi nepříjemné vzpomínky," popisuje v knize Aulehla. "Pokusili se mi prohledat byt, naštěstí se jim to nepovedlo. Také mě zatkli a chtěli odvést do kasáren, abych jim podal jakési vysvětlení. Když jsem to odmítl, odvedli mě na tehdejší policii - Veřejnou bezpečnost. Domovní prohlídce jsem se pak stejně nevyhnul. Naštěstí jsem měl polovinu svých negativů schovanou u kamarádky," dodává.

Aulehla si byl dobře vědom, že většina jeho fotografií je v komunistickém režimu nevystavitelná. Fotografoval tedy pro svou vlastní potřebu a bez autocenzury. O jeho práci se ve větší míře začalo mluvit až po roce 1989. "Nakonec mělo mé fotografování přece jen nějaký smysl," říká dnes fotograf.

O knize

Gustav Aulehla: Sudetská kronika. Editor a autor textu Tomáš Pospěch, vydalo nakladatelství Positif, 240 stran, 168 x 221 mm. Kniha vychází se šesti variantami obálky. Více informací na stránkách nakladatelství.