Dojemný snímek osmdesátiletých dvojčat uspěl v prestižní fotosoutěži v Kuala Lumpuru

před 6 minutami

Když Viera ovdověla, nastěhovala se společně se svým dvojčetem Zdenkou do jednoho bytu. Obě stařenky už byly slepé, Zdenka navíc ani neslyšela. A žily jen jedna pro druhou. Fotografka Ivana Jašminská začala obě sestry fotit. Jeden z jejích snímků teď zaujal porotu renomované mezinárodní fotosoutěže v Kuala Lumpuru a získal třetí místo. "Myslím, že za tím je i příběh stařenek, který se za fotografií skrývá," říká fotografka.

V noci ze soboty na neděli (z 9. na 10. září) se v malajsijském Kuala Lumpuru slavnostně vyhlašovaly výsledky prestižní soutěže Kuala Lumpur Photo Awards, zaměřené na portrétní fotografii. Mezi oceněnými je letos i Ivana Jašminská, slovenská fotografka žijící v Praze. Její snímek z cyklu Stmívání získal třetí cenu.

Z fotografie promlouvá příběh dvou osamělých slepých dvojčat, která společně žila v bytě v pražských Holešovicích.

Za tím, že je fotografka potkala, stála vlastně náhoda. "Bylo to v době, kdy jsme žili v bytě v Holešovicích. Chodila za mnou občas sousedka, která bydlela pod námi a byla slepá," vypráví Ivana Jašminská. Fotografka se jí jednou rozhodla pomoci s malováním. "Jako všichni ostatní v domě jsem byla přesvědčená, že čtyřiaosmdesátiletá stařenka žije v bytě sama. Jen mně připadalo zvláštní, že o sobě vždycky mluví v množném čísle."

Když otevřela dveře do Vierčina bytu, zůstala překvapeně stát - uviděla její jednovaječné dvojče. Zdenku, která ovšem nebyla jen slepá, ale také neslyšela. Stařenky žily spolu v dvoupokojovém bytě už patnáct let - od doby, co Vierka ovdověla. "Měly takový zvláštní vztah, byla v tom ohromná závislost a někdy také až nenávist. Přelévaly se mezi nimi emoce," říká fotografka.

Obě ženy byly silné kuřačky. "Byla to vlastně jejich celodenní náplň. Protože byly obě slepé, měly cigarety naházené ve velkém květináči, který měly před sebou."

Napřed Ivanu Jašminskou vlastně ani nenapadlo, že by mohla stařenky fotit. Rozhodnutí přišlo až poté, co už je nějakou dobu znala. "Napřed byly proti, neměly chuť se převlékat, jedna z nich úplně rezignovala na svět a nechtěla nic podnikat. Až po nějakém čase přistoupily na setkávání a na focení," říká fotografka, která netušila, jak málo má času.

#twins#both#sisters#blind#deaf#family#portrait#double#analog#photography#neighbours#home#flat#solitude#love#hate#natural#documentary#photo#strong#story#foto#shadow#sun#filmphotography#kodak Příspěvek sdílený Ivana_Jasminska (@karapincina_), Kvě 29, 2017 v 2:26 PDT

"Chodila jsem k nim necelé tři měsíce. Fotka, která uspěla v soutěži, vznikla po Vánocích. Na Vánoce jsem jim přinesla cukroví a Vierka, která byla jinak spíš odtažitá, si mě k sobě silou přitáhla a říkala, jak je šťastná, že si jich někdo po tak dlouhé době všiml. Byl to hrozně silný moment, hodně se při tom chvěla, jak jí dlouhou dobu chyběl sociální kontakt. V tu chvíli jsem fotit nechtěla, říkala jsem si, že se to nehodí. A tak ta fotka vznikla až mezi Vánocemi a Silvestrem," popisuje fotografka.

Brzy poté si Zdenka zlomila při pádu ruku a nohu. Skončila v nemocnici, kde brzy zemřela. Její sestra ji přežila jen velmi krátce. "Chodila jsem za Vierkou, když už byla doma sama, ale nedokázala se tomu osamění přizpůsobit. Každé ráno vařila dvě kávy, automaticky chodila sestře zapalovat cigaretu. Bylo to smutné."

Cyklus snímků se stařenkami pak zvítězil v mezinárodní soutěži Photo Annual Awards a nyní se jedna z fotek dočkala dalšího ocenění v Kuala Lumpuru.

A na čem Ivana Jašminská pracuje teď? Ukončila projekt, který mapuje život studentů na vysokoškolských kolejích, a pustila se do fotografování důchodců, kteří využili možnosti studovat na pražských základních uměleckých školách. "Je tam třeba paní, která má 90 let a chodí na balet. To je úžasné. Mají rádi život a je tam skvělá atmosféra," říká.

Ivana Jašminská není profesionální fotografka. "Fotím vlastně hlavně pro sebe," říká. Její snímky, které mimo jiné zaujaly i magazín LensCulture (jeden z nejznámějších serverů orientujících se na reportážní a výtvarnou fotografii), můžete najít například na Instagramu.