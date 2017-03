Oživíme zájem o dokumentární fotografii, rozhodli se Slováci a založili nový magazín

před 43 minutami

Nechtěli se dál dívat na to, jak na Slovensku skomírá dokumentární fotografie. Rozhodli se ji oživit díky projektu DOFOTO. Je to magazín, za jehož vznikem stojí především fotograf, kurátor a pedagog Matúš Zajac společně s Jurajem Marecem (bývalým šéfredaktorem internetového magazínu Slovak Art Magazín).

"Kvůli tomu, že na Slovensku chybí autoři sociálního dokumentu, jsme se rozhodli oslovit fotografy z České republiky, jejichž tvorba je nám nejbližší - například Jindřich Štreita, Jaroslava Kučeru, Viktora Koláře, Karla Cudlína a další. Zároveň se pokoušíme ukázat lidem tvorbu světového expresivního dokumentu a na naší stránce najdou opravdu to nejlepší z jejich tvorby, říká Matúš Zajac.

Založit projekt DOFOTO se na Slovensku rozhodli loni a vytvořili tým složený z publicistů a novinářů, kteří se orientují v dané problematice. Úmrtí slovenského mistra dokumentu Tibora Huszára s sebou totiž přineslo i rostoucí nezájem o sociální fotografii jak ze strany kunsthistoriků, kurátorů, publicistů, tak i ze strany laické veřejnosti.

Druhým faktem, který ke vzniku projektu vedl, bylo zjištění, že se mnoha lidem začaly slévat dohromady pojmy portrét, reportáž a dokument. Cokoliv, co vyšlo v tisku a mělo rozsah delší než tři strany, jako by se rázem stávalo dokumentem. Aspirace na dokumentárního fotografa si tak začal dělat kdekdo. Osobní nasazení, vhled, psychologie, vytrvalost a touha po zpřístupnění čehosi za branou našeho zrakového vnímání jako by přestávaly existovat.

Podle zakladatelů magazínu DOFOTO kvalita byla mnohdy nahrazena kvantitou a ego převládalo nad sebereflexí. Dokumentu najednou hrozilo, že bude zařazen na příliš zjednodušující, dost možná i dehonestující úroveň. Bezvýznamné snímky bez špetky hlubšího vhledu se draly na povrch. Talent, píle, houževnatost a energie těch, kteří dokumentu zasvětili celý život, se staly čímsi nepodstatným.

Nelze říci, že se jednalo či jedná o globální fenomén. Hrstka zasvěcených se bude vždy zajímat o fotografii s přesahem, ale mnoho lidí si zvyklo na internet a sekundovou krásu servírovanou sociálními sítěmi. Začalo se zapomínat na opravdovost, kterou představuje dokumentární fotografie prezentovaná mnohdy jen v knihách či na výstavách.

Dlouhodobé projekty týkající se běžných okamžiků a všedních životů lidí kolem nás, které je sledovaly ze sociálního, psychologického, subjektivního či expresivního pohledu, začaly mizet. Jako kdyby svět kolem byl tvořen pouze válkou v Sýrii, utečenci, prezidenty Česka a Slovenska, Merkelovou či dokonalými fotografiemi krajin a módního pozlátka.

Běžný život se všemi problémy, které přináší, pomalu scházel z očí i z mysli. Slovensko, které dokumentu dává mnohem méně prostoru nežli Česko, však mezi sebou našlo skupinu lidí, která se rozhodla, že to změní. Skupina nadšenců a srdcařů v magazínu DOFOTO zvládla během krátké doby vydat mnoho zajímavých rozhovorů a esejů. Poskytli tak čtenářům příležitost naučit se číst v myšlenkách fotografů, nahlédnout do jejich způsobu vnímání a pochopit jejich motivaci, která je žene dál, aby nám i přes scházející finance či čas zprostředkovávali lidskost.

autor: Romana Marie Jokleová