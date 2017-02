Napřed úžasní lidé ze Sudet. Teď poezie Prahy, jak ji neznáte. Fotograf Kučera překvapuje

včera

Není to tak dávno, co čtenáře Aktuálně okouzlily snímky Jaroslava Kučery pořízené v Sudetech během devadesátých let. Teď přichází s novou výstavou. Na snímcích překvapivě nejsou zlatokopové, zkrachovalci, prostitutky ani osoby na okraji společnosti. Lidé tam totiž nejsou vůbec. A přesto i tyto fotky vyprávějí úžasné příběhy.

Jak se stane, že se fotograf slavný díky snímkům „lidí na okraji“ pustí do focení neobvyklých pražských detailů a zákoutí? Vlastně docela jednoduše. „V posledních letech jsem věnoval spoustu času mému knižnímu vydavatelství a na fotografování mi zbývalo stále méně času,“ říká Jaroslav Kučera. A fotograf prostě fotit musí. Tak začal vyrážet s fotoaparátem na toulky, převážně po Praze.

„Začal jsem jednoho dne cestou z tenisu, když jsem si všiml, jak nafukovací halu zvláštně osvětluje sluníčko, vrhnul jsem se do toho a už dva roky jezdím po Praze a fotím,“ říká.

Podle kurátorky výstavy Daniely Mrázkové Jaroslav Kučera svým novým projektem překvapuje. „Přesněji – šokuje. Jako nejvýraznější osobnost současné české fotografie života nepřichází s dalším vzrušujícím tématem zaměřeným na bytosti vybočující svými osudy z běžného průměru, ale na předmětný svět, životní prostředí prosté lidí,“ uvádí. „A jsou to ty nejobyčejnější z obyčejných objektů, které ho zajímají,“ konstatuje.

Snímky navazují na české surrealisty

Kučerovy nové snímky z posledních dvou let podle Daniely Mrázkové navazují na tvorbu českých surrealistů. „Je si vědom emocionálních nábojů banálních objektů, jež umožňují vyvolávat vzpomínky, touhy, odhalovat skryté významy, uvádět do pohybu princip asociace představ. V jeho případě bych nehovořila o surrealismu, ale o – surbanalismu. Nezaměřuje se totiž na realitu samu o sobě zvláštní, ba bizarní, ale naopak banální.“

Výstava v Leica Gallery je sestavena tak, že autor s kurátorkou vždy vybrali dva snímky a umístili je na výstavě vedle sebe. A toto spojení ještě prohlubuje dojem a pocity z nevyřčeného příběhu, který tyto fotografie vyprávějí.

„Magie – to je to správné slovo pro Kučerovy Tiché dialogy. To nejmagičtější v nich pak spatřuji v tom, že jejich výpověď o nás a naší době je stejně silná, ba mnohdy silnější, než když je v hledáčku fotografické kamery sám člověk,“ říká kurátorka Mrázková. Fotograf se podle ní novým projektem neodchýlil od své životní fotografické orientace. Naopak. Pouze nabídl jiný, magičtější pohled na svět.

O autorovi

Jaroslav Kučera (70) patří k nejvýznamnějším současným českým fotografům

(70) patří k nejvýznamnějším současným českým fotografům Narodil se v Ředhošti na Litoměřicku v roce 1946.

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, ihned po dokončení školy se stal fotografem na volné noze.

V roce 1969 byl zatčen za účast na demonstracích proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy a souzen jako kontrarevoluční živel.

Fotil pro řadu časopisů a firem. Má za sebou mnoho úspěšných výstav a publikací.

V roce 2006 založil vydavatelství Jakura, kde vydává umělecké publikace.

Snímky z výstavy Sudety si můžete prohlédnout zde.

O výstavě

Kdy: 3. února až 2. dubna 2017

3. února až 2. dubna 2017 Kde: Leica Gallery, Praha

Leica Gallery, Praha Otevřeno: pondělí až pátek: 10–21 hod., víkendy a státní svátky: 14–20 hod.

pondělí až pátek: 10–21 hod., víkendy a státní svátky: 14–20 hod. Vstupné: 70 Kč základní, 40 Kč děti, studenti, důchodci. Více zde.

autor: Tomáš Vocelka