40 fotek zvířat, které pobaví. Nejlepší humorné snímky divoké přírody roku 2017

před 5 hodinami

Na první pohled je zábavná a legrační, má ovšem vážný cíl. Světová fotosoutěž humorných snímků zvířat Comedy Wildlife Photography Awards se snaží především pomáhat při záchraně ohrožených přírodních lokalit. Její pořadatelé se s Aktuálně.cz podělili o čtyřicet nejlepších snímků. Pojďte se pobavit.

Do letošního ročníku soutěže přišlo z celého světa přes 3500 fotografií. Utkaly se v pěti kategoriích: Na zemi, Pod hladinou, Ve vzduchu a Portfolio. Kromě nich byl také vyhlášen celkový vítěz, kterým se stal Tibor Kercz. Jeho fotoseriál zachycuje sovu sedící na větvi, která ztratila rovnováhu, zůstala viset hlavou dolů a snaží se znovu dostat na původní místo.

V kategorii Ve vzduchu vyhrál John Threlfall s fotografií letících ptáků - jeden z nich vypadá, jako by měl proudový pohon.

V kategorii Na zemi triumfoval Andrea Zampatti s obrázkem hlodavce, který se s euforickým výrazem houpá na stvolu květiny.

V kategorii Pod hladinou pak získal první cenu Troy Mayne se záběrem želvy, která ploutví pohlavkuje kolem proplouvající rybu.

Nešlo přitom o malé ceny, celkový vítěz Tibor Kercz vyhrál safari do Keni.

Soutěž Comedy Wildlife Photography Awards založili Tom Sullam and Paul Joynson-Hicks, aby upozornili na nutnost ochrany přírody.

"Letos to byl opravdu velký úspěch, kvalita fotek v soutěži se rok od roku výrazně zvedá a stejně tak roste počet účastníků. Letos se zúčastnili fotografové z 86 zemí světa," uvedl Paul Joyunson-Hicks. "Jedním z mých osobních favoritů je snímek lišky, která si ulevuje do golfové jamky. Vím, že ve spoustě lidí vzbuzuje golf podobné pocity," konstatoval.

Zakladatelé soutěže Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam pocházejí oba z Tanzánie a snaží se přitáhnout pozornost k nutnosti chránit přírodu. "Žijeme v zemi, která má možná nejkrásnější divokou přírodu na světě. A chceme pomáhat tomu, aby zůstala zachována, zvláště když vidíme, jak destruktivní účinek na přírodu má počínání některých lidí," řekl Joynson-Hicks.

Zakladatelé soutěže říkají, že je jim bližší přitahovat pozornost k přírodě přes humor a pozitivní pocity než přes negativní emoce a obrazy trpících zvířat a zničené krajiny.

Cílem soutěže je mimo jiné upozornit na mezinárodní nadaci The Born Free Foundation. Její práce je věnována ochraně divokých zvířat a jejich přirozeného prostředí. Snaží se také vysvětlovat, že zvířata nepatří do zoologických zahrad a cirkusů, ale do volné přírody.

Peníze pro nadaci se snaží zajistit i dvě knihy, které letos vyšly v souvislosti se soutěží. Jmenují se 'Comedy Wildlife Photography Awards' a 'Wild and Crazy: Photos from the Comedy Wildlife Photography Awards'. Obě najdete v zahraničních internetových knihkupectvích, například na Amazonu.