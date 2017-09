Český fotograf okouzlil svět, vypráví fascinující příběhy divokého oceánu

před 1 hodinou

Jiří "George" Karbus pochází z Karlových Varů, ovšem ve světě nejspíš ani netuší, že je původem Čech. George je totiž momentálně jedním z nejuznávanějších fotografů přírody, jeho snímky publikují slavné časopisy a sbírá ocenění na nejprestižnějších fotosoutěžích. Právě teď vystavuje v Praze své Příběhy divokého oceánu.

Před dvanácti lety se domovem Jiřího Karbuse stalo západní pobřeží Irska. V obřích vlnách Atlantiku našel nejen sám sebe, ale také přátelského divokého delfína. A přátelství s ním mu změnilo život.

Inspirován delfíním kamarádem se vydal i s rodinou na cesty po světových oceánech. Setkal se s kosatkami drsné Arktidy i s obřími keporkaky jižního Pacifiku. Jeho láska k přírodě a fotografii hraničí až s posedlostí a hluboce se odráží v jeho snímcích.

"Snažím se zachytit krásy našeho úžasného světa a ukázat lidem opravdové poklady života. Doufám, že mohu lidi inspirovat, aby žili ve větší harmonii s přírodou," popisuje Jiří Karbus svůj vztah k fotografii. Jeho snímky nyní můžete vidět v pražské Nikon Photo Gallery.

Práce Jiřího Karbuse je uznávaná po celém světě a svědčí o tom i trofeje z nejprestižnějších fotografických soutěží světa, jakými jsou Nature´s Best Photography, Outdoor Photographer of the Year nebo Red Bull Illume. Jeho služby pravidelně využívají i takové firmy jako Nikon, Red Bull nebo Suunto.

Karbusovy fotografie byly vystavovány ve světových galeriích ve Washingtonu, Hongkongu, Londýně a Japonsku. Pravidelně publikuje v časopisech Nature´s Best, BBC Wildlife magazine, BBC Focus, Nikon Pro, Outdoor Photography.

Výstava v Nikon Photo Gallery potrvá do 24. září 2017.