Český fotograf Jiří Michal je ve finále světové fotosoutěže přirovnávané k fotografickým Oscarům

před 2 hodinami

Český fotograf Jiří Michal postoupil do finále prestižní světové fotosoutěže Sony World Photography Awards 2018. Jde o jednu z největších soutěží vůbec, profesionálové i amatéři z celého světa do ní letos poslali 320 tisíc snímků, což je o neuvěřitelných 40 procent více než loni. Ocenění "commended" (udělované 50 nejlepším v dané kategorii) si letos odnášejí dva další Češi - Martin Stranka a Karel Neumann. Ti ovšem do finále nejdou.

Letos se uskutečnil už 11. ročník soutěže Sony World Photography Awards. Během té doby se z ní stala prestižní akce, které se účastní ti nejlepší světoví profesionální i amatérští fotografové. Na rozdíl od novinářských cen World Press Photo se v soutěži probíhající pod záštitou firmy Sony hodnotí také výtvarná fotografie a společně s ní i práce, které stojí na rozhraní fotografie a grafiky. V poslední době bývá toto klání nejlepších světových fotografů často přirovnáváno k fotografické obdobě filmových Oscarů. Soutěž je dostupná všem fotografům, bez ohledu na to, s jakou značkou techniky pracují. Podle tiskové zprávy, kterou vydali pořadatelé, letos uspěli tři Češi. Jiří Michal se snímkem Love se dostal na takzvaný "shortlist", tedy mezi finálové snímky, které budou bojovat o vítězství v kategorii Divoká příroda - open. Ocenění "commended", které dostává 50 nejlepších v dané kategorii, obdrželi Martin Stranka (kategorie Fotomanipulace - open) a Karel Neumann (kategorie Pohyb - open). Na finálovou desítku však nedosáhli. Snímek Martina Stranky, oceněný hodnocením commended v kategorii Fotomanipulace - Open. | Foto: Martin Stranka, Sony World Photography Awards 2018 Vítězové kategorií "open" (kde soutěží jednotlivé snímky) budou známi 20. března. Kategorie "professional" (kde soutěží fotoseriály) bude znát své vítěze 19. dubna, tedy až v předvečer slavnostního vyhlášení, které se uskuteční v Londýně 20. dubna. Karel Neumann: snímek oceněný hodnocením commended v kategorii Pohyb - Open. | Foto: Karel Neumann, Sony World Photography Awards 2018 V předchozím ročníku Sony World Photography Awards 2017 slavil úspěch i editor Aktuálně.cz Tomáš Vocelka, který získal ocenění commended v kategorii Příroda - open). Letos soutěžil v kategorii professional. V té ovšem tento rok nepostoupil do finále žádný český fotograf. 9 fotografií Ocenění z největší fotosoutěže má i Tomáš Vocelka z Aktuálně

autor: Foto | před 2 hodinami

Související







Hlavní zprávy