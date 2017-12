44 úžasných fotek, které se chystají do boje o "fotografické Oscary"

před 58 minutami

Prestižní světová fotosoutěž Sony World Photography Awards 2018, přirovnávaná k fotografické obdobě filmových Oscarů, zveřejnila první výběr z desetitisíců přihlášených snímků. Opět jsou to skvělé záběry - a tentokrát do nich pořadatelé zařadili i snímek českého fotografa.

Sony World Photography Awards patří ke světové špičce. I proto jde každoročně o soutěž s jedním z nejvyšších počtů účastníků na světě.

Nyní pořadatelé zveřejnili výběr prvních z desetitisíců snímků, přihlášených do kategorie Open - v té soutěží jednotlivé snímky. Kromě toho je otevřena ještě kategorie Professional, kam fotografové naopak posílají fotoseriály. Do letošního výběru se dostal i snímek českého fotografa Martina Schuberta, přihlášený do kategorie Open - Street Photography.

Přihlašování do soutěže ještě pokračuje, fotografům z celého světa však už na to zbývá pouze jeden měsíc.

Mnohým z těch, kteří se v minulých ročnících dostali do finále Sony World Photography Awards, se dostává celosvětové pozornosti a uznání. Brit Simon Butterworth (finalista kategorie Professional v roce 2015) uvedl: "Globální pozornost byla úžasná, zájem o moji práci, který byl výsledkem ocenění, trvá ve skutečnosti až doteď."

Porotě v kategorii Professional letos předsedá Mike Trow, obrazový editor časopisu Vogue. Hodnotitele kategorie Open vede kurátorka Zelda Cheatleová.

Vítězové kategorie Open a národních cen budou vyhlášeni 20. března 2018. Vítěz ceny fotograf roku a vítěz kategorie pro profesionály pak bude znám 19. dubna.