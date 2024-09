Polibek Madonny, nahá těla, hollywoodské hvězdy. Praha vítá fotky amerického mistra

Když jeden z posledních slavných mohykánů klasické analogové fotografie Bruce Weber připravoval výstavu v Praze, nachystal velký ručně psaný nápis: "Když se klukovi z farmářského městečka v Pensylvánii jednoho dne podaří vystavit své fotografie v prostorách Galerie hlavního města Prahy, je jasné, že vám má co říci." Jeho snímky zachycují tváře slavných, akty, ale třeba i psy, které Weber miluje.

Retrospektivní výstava v Domě U Kamenného zvonu odráží padesát let práce Bruce Webera. K vidění je tam přes 250 fotografií, videoklipů a krátkých filmů. Jeho snímky často zachycují mladé ženy a muže ve sportovních, odvážných a intimních momentech, Výstava v Domě U Kamenného zvonu navíc ukazuje také Weberovu portrétní a reportážní tvorbu, hudební a módní videoklipy

i celovečerní filmy.

Weberovy ikonické portrétní fotografie zachycují například Evu Hercigovou, Martinu Navrátilovou, Kate Mossovou, Amy Winehouseovou, Brada Pitta, Toma Hankse, Penelope Cruzovou, ale také třeba Nelsona Mandelu.

Weber se ve své tvorbě zaměřuje také na přírodu a zvířata, na výstavě jsou k vidění například fotografie zlatých retrívrů. Weber je totiž majitelem několika psů tohoto plemene.

V Praze byl už v roce 2000, fotil Heatha Ledgera

Weber se během svých zakázek pro neslavnější časopisy a módní značky v minulosti dostal i do Prahy. V roce 2000 tam fotil herce Heatha Ledgera pro magazín Vanity Fair. "Tehdy byly restaurace prázdné, ulice nevlídné a opuštěné. Musím říct, že při své současné návštěvě vnímám obrovský kontrast. Lidé se usmívají, jsou příjemní. Cítím hřejivost, naději a skvělou atmosféru," uvedl Weber, který se osobně zúčastnil zahájení výstavy.

Jak se stát fotografem? Hodně čtěte!

"Lidé se mě často ptají, jak se stát fotografem. Já na to neznám odpověď," řekl před zahájením výstavy Weber. "Ale myslím si, že když chcete dělat umění, musíte hodně číst. Čerpat z knížek, číst básně, vnímat a vstřebávat všechno možné, i to, co zrovna není krásné," dodal. "Pro mě znamená fotografie přestat se bát a vidět ve všech lidech něco krásného," konstatoval.

Kromě fotek točí i filmy, byl nominován na Oscara

Weber za svou kariéru natočil i množství hudebních videoklipů a několik dokumentů. Jeho film Broken Noses z roku 1987 obdržel Velkou cenu poroty za nejlepší dokument na festivalu Sundance. Snímek Let’s Get Lost z roku 1988 o jazzovém trumpetistovi Chetu Bakerovi získal dokonce nominaci na Oscara.

Výstava Bruce Weber: My Education vznikala pět let a byla připravena na míru pro prostory Domu U Kamenného zvonu. Koncepci připravila Helena Musilová, šéfkurátorka GHMP. "V tvorbě Bruce Webera se až postmoderně divoce prolínají nejrůznější přístupy, ve fotografii nezapře mnohovrstevnaté ‚filmové‘ vidění, ve filmech a klipech zase fotografický důraz na detail a jedinečné světlo," uvedla.

Podle Musilové není podstatné, jestli ten či onen snímek vznikl jako součást módní kampaně, jako náhodná fotografie na ulici nebo portrétní série pro časopis. "Vše propojuje Weberova schopnost zachytit hluboký emocionální náboj, momenty zranitelnosti, intimity, intenzivní prožitky, radost, bolest, únavu, lásku, triumf… Je to zobrazení vztahu mezi duší a tělem," řekla.

Výstava v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze se pro veřejnost otevírá v pátek 20. září a potrvá až do 19. ledna.