To je on, panovník z filmu Anna a král. Když ho ráno někdo vyrušil, usekl mu hlavu

Fanoušci romantických filmů si určitě vzpomenou na hollywoodský snímek Anna a král. Britská učitelka, kterou hraje Jodie Fosterová, na konci 19. století přijme práci vychovatelky na dvoře siamského krále Mongkuta (toho ztvárnil herec Chow Yun-Fat). Jak ale vypadal král Mongkut a dávný Siam ve skutečnosti? Ukazují to jedinečné snimky skotského fotografa Johna Thomsona.

Na dvoře siamského krále Mongkuta nepracovala jen z filmu známá britská vychovatelka Anna Leonowensová. Objevil se tam také významný fotograf té doby, John Thomson. Tento muž původem ze Skotska se v roce 1863 usadil v Singapuru a brzy poté se stal jedním z nejuznávanějších fotografů a cestovatelů po Dálném východě.

Do Bangkoku přijel v roce 1865. "Byl tehdy přijat na dvoře krále Mongkuta, který vládl Thajsku (tehdy nazývanému Siam) jako Rama IV. v letech 1851-1868. V zemi pak strávil několik měsíců," píší o Thomsonovi kurátoři Metropolitního muzea v New Yorku. "Král Mongkut byl náboženský reformátor, který strávil dvacet sedm let jako mnich, student jazyků, historie a astronomie a pokrokový panovník, jenž svůj národ nasměroval na cestu modernizace," dodávají.

Thomson dostal 6. října povolení vytvořit dva panovníkovy portréty. Král se jako náboženský vůdce své země rozhodl, že na první fotografii chce být zobrazen jako muž Boží. Přišel tedy v bílém rouchu a požádal, aby byl vyfotografován při modlitbě. Pak si to však náhle rozmyslel a bez vysvětlení opustil místnost.

Thomson, zmatený jeho odchodem, se zeptal průvodce, co se stalo. Ve svých poznámkách si pak zapsal, co se dozvěděl: "Král dělá všechno správně. Kdybych ho prý teď obtěžoval, mohl by svou ranní práci zakončit tím, že mi usekne hlavu!".

Jak poznamenává na svých stránkách Metropolitní muzeum, ve skutečnosti se panovník pouze na poslední chvíli rozhodl, že se raději nechá vyfotografovat ve vojenské uniformě po vzoru západních monarchů, ve které vzápětí přišel. Brzy poté se šel znovu převléknout a na dalším snímku se nechal zvěčnit v tradičním oděvu, používaném u thajského dvora. Obě fotografie si můžete společně s dalšími prohlédnout ve fotogalerii u tohoto článku.

Přestože byl John Thomson významným fotografem své doby, ani jemu se nevyhnuly kontroverze, a týkají se zvláště jeho práce v Thajsku. Tamní badatel Phiphat Phongraphiphon tvrdí, že některé snímky z Bangkoku, které Thomson vydával za vlastní, ve skutečnosti fotil místní fotograf Khun Sunthornsathitsalaka.