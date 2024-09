Nahé tělo v pohybu je krásné. Průkopník taneční fotografie to věděl už před sto lety

Foto: Arnold Genthe, Genthe photograph collection, Library of Congress, Prints and Photographs Division

Když si vás jako fotografa vyberou světové celebrity, jakými ve své době byli herečka Sarah Bernhardtová nebo spisovatel Jack London, musíte být opravdu mistrem svého řemesla. A to Arnold Genthe byl. Kromě portrétů celebrit ho proslavily také snímky z čínské čtvrti v San Franciscu a taneční fotografie. Dnes se o něm dokonce říká, že patřil k jejím průkopníkům. Pohyb a krása těla ho fascinovaly.

Arnold Genthe (8. ledna 1869 - 9. srpna 1942) patří mezi první fotografy, kteří prosazovali taneční fotografii jako uměleckou formu. V roce 1916 vydal knihu Kniha tance (The Book of the Dance), což byla první skutečná fotografická publikace věnovaná tanci, v níž snímky nesloužily pouze jako ilustrace textu.

Taneční fotografie byla na ještě na přelomu 19. a 20. století velmi složitou fotografickou disciplínou, protože tehdejší fotoaparáty byly neskladné, těžké a obvykle stály na stativu. Navíc potřebovaly i několikavteřinové expozice, aby vůbec něco zachytily. Jenže tanec je rychlý pohyb a během takových expozic vznikaly na snímku jen neostré šmouhy. I tuto nedokonalost však Genthe uměl využít k tomu, aby pohyb zvýraznil.

Fotografická hvězda své doby

Arnold Genthe byl bezesporu fotografickou hvězdou své doby a portrétoval mnoho významných osobností nejen v USA, kde působil, ale i na mnoha jiných místech světa. Taneční fotografie však patřila k jeho zvláště oblíbeným disciplínám.

Genthe se narodil v Berlíně. Jeho otec přednášel na gymnáziu latinu a řečtinu, láska k antické kultuře a umění jsou patrné i z Gentheho fotografií. Fotografem se nestal hned, nejprve vystudoval filologii, a získal z ní dokonce doktorát.

V roce 1895 emigroval do San Francisca, kde pracoval jako vychovatel a naučil se sám fotit. Zaujala ho čínská čtvrt a začal fotografoval její obyvatele, od dětí až po narkomany. Dochovalo se asi 200 jeho fotografií, které tvoří jediný známý fotografický záznam z tohoto místa před devastujícím zemětřesením v roce 1906.

Kariéru mu otevřely fotky v časopisech

Poté, co několik místních časopisů otisklo jeho fotografie, otevřel si portrétní studio. Povědomí o jeho práci rostlo a k jeho klientele brzy patřily opravdové celebrity té doby.

V roce 1911 se přestěhoval do New Yorku, kde působil až do své smrti. Věnoval se především portrétům a jeho klienty byli například prezidenti Theodore Roosevelt a Woodrow Wilson nebo průmyslový magnát John D. Rockefeller. Říká se dokonce, že to byly právě Gentheho fotografie, které pomohly rozjet kariéru herečce Gretě Garbo. S velkou vášní fotografoval také tehdejší nejvýznamnější představitele moderního tance, jako například Annu Pavlovou, Isadoru Duncanovou nebo Ruth St. Denisovou.

Jeho žákyní byla i slavná Dorothea Langeová

Praxi v jeho ateliéru absolvovala fotografka Dorothea Langeová, která se o několik let později zapsala mezi autory nejikoničtějších snímků v historii - a to díky fotografii nazvané Kočující matka.

Velkou část fotografického archivu získala po Gentheho smrti knihovna amerického Kongresu. Disponuje přibližně 16 tisíci černobílých negativů, diapozitivů a barevných autochromů.

Při výběru snímku pro tuto galerii jsme prošli stovky, možná i tisíce Gentheho prací, jejichž tématem je právě tanec nebo akt. Čtenáři tak získávají jedinečnou možnost seznámit se s částí díla tohoto skvělého fotografa a se snímky, které by jinak ležely pozapomenuty v archivech.

Fotografie pocházejí se sbírek knihovny amerického Kongresu. Vzhledem ke svému stáří se řadí se k volným dílům označovaným jako Public Domain, a jak uvádí knihovna, nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily jejich publikování.