Foto: Co ještě najdete v lesích? A jaká byla letošní houbařská sezona? Podívejte se

"Frekvence houbařů je nyní v lesích velmi vysoká jako při sezoně," říká ostřílený mykolog-amatér Zdeněk Pelda. Ví, o čem mluví, les je jeho druhým domovem už téměř sedmdesát let. Chodí do něho často, jak to jen jde. "Zkušení houbaři najdou houby i na silvestra," dodává. Sami se podívejte, že ačkoliv je půlka listopadu, lze i dnes v lesích stále najít dostatek jedlých hub. Jen musíte vědět kde.