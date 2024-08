"Je tu hnusně, každý mi závidí." Z Vídně odjel Schiele do Krumlova, místní ho vyhnali

Nebyly to vždy jen davy turistů, co trápilo obyvatele Českého Krumlova. Své starosti měli i v dobách, kdy se v městských uličkách místo obchodů s kýčovitými suvenýry odehrával všední život. Jednu z nich představoval i rakouský malíř Egon Schiele, který místní pobuřoval bohémským stylem života. Co ho do Krumlova přivedlo, kde maloval své obrazy a proč ho nakonec z města vyhnali?

Paleta sytých podzimních barev, nekonečné množství odstínů hnědé a okrové, křivky lidského těla umně vyvedené tak, že i člověk jen průměrně znalý umění směle prohlásí: "Ano, tohle je Schiele." Světově proslulý expresionista, malíř a grafik se sice narodil v roce 1890 v rakouském Tullnu, svůj život a tvorbu však výrazně spojil s křivolakými uličkami Českého Krumlova. Egon Schiele zemřel v pouhých 28 letech na španělskou chřipku. | Foto: Shutterstock Jeho vztah k tomuto jihočeskému městu nebyl nahodilý, narodila se tu jeho matka Marie Schiele, rozená Soukupová. Malíř poprvé navštívil Krumlov v roce 1910, tedy v době, kdy už mělo jeho jméno v uměleckém světě své pevné místo. O rok později se pak rozhodl přestěhovat do Krumlova natrvalo. "Peschko, chci opustit Vídeň velmi brzy. Jak je tu hnusně! Každý mi tu závidí a všichni jsou úskoční. Dřívější kolegové na mě pohlížejí nenávistnýma očima. Ve Vídni jsou stíny. Město je černé. Chci být sám. Chci odjet na Šumavu," psal tehdy Schiele v dopise svému pozdějšímu švagrovi Antonu Peschkovi. Schiele žije v Krumlově i dnes Pobyt Egona Schieleho se v ospalém historickém městečku neobešel bez problémů. Obyvatele Krumlova dráždil svým chováním a nekonvenčním způsobem života. Od maličkostí, jako když si v kavárně Café Fink dával nohy na stůl, až po skutečnost, že v zahradním domku nad Vltavou, který tehdy patřil obchodníku Maxi Tchunkovi, žil společně se svojí družkou Wally Neužilovou, přestože nebyli sezdáni. Poslední kapka pak přišla, když si sousedé, kteří měli od stejného obchodníka pronajatou zahradu nad domkem, všimli, že Schielemu v zahradě stojí modelem nahá mladá dívka, a že je to navíc dívka z místního sousedství. Obchodník tak musel Schieleho vystěhovat a ten kvůli skandálu přišel o možnost najít si v Krumlově jiné bydlení. Dnešní Krumlov se za expresionistického malíře nestydí, ale považuje ho za svou chloubu. V centru města vzniklo Egon Schiele Art Centrum, muzeum věnované malířovu životu a práci. Pod otáčivým hledištěm v zahradách krumlovského zámku zas Schiele ožívá v taneční inscenaci Jana Kodeta Egon Schiele - Autoportrét. Český Krumlov tak zůstává nejen historickým městem, ale také živoucím památníkem umělce.