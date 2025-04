Proč by chtěl někdo vlastnit Göringovy trenýrky? Na prodej je nyní i jeho vila

Prodej věcí spjatých s nacisty je dodnes kontroverzní záležitostí. Spojenci se po válce snažili zabránit glorifikaci pohlavárů třetí říše i tím, že bránili uchovávání jejich osobních věcí jako relikvií. I tak se později v aukcích objevily kuriozity jako Göringovy hedvábné trenýrky či Hitlerovy ponožky. Na ostrově Sylt je nyní na prodej vila, která patřila válečnému zločinci Hermannu Göringovi.

Cena domu na pláži po celkové rekonstrukci není veřejná, podle bulvárního listu Bild by se ale mohla pohybovat mezi 15 a 18 miliony eur. | Foto: Profimedia.cz

Po druhé světové válce se spojenci snažili zabránit tomu, aby se z nacistických pohlavárů stali mučedníci nebo objekty kultu. Obávali se, že pokud by jejich příběhy kolovaly bez kontextu nebo kdyby byly jejich osobní věci uchovávány jako relikvie, mohlo by to inspirovat budoucí generace extrémistů. Proto zavedli řadu opatření, jak ideologických, tak praktických, která měla nechtěné glorifikaci zabránit.

Zakladatel gestapa, vrchní velitel Luftwaffe a říšský maršál Hermann Göring, patřil mezi ty, které se spojencům podařilo dopadnout naživu. Řada nacistických pohlavárů totiž před svým dopadením raději spáchala sebevraždu. Patřili mezi ně například říšský ministr propagandy Joseph Goebbels, ministr školství Bernhard Rust, polní maršál Walter Model a v neposlední řadě i sám Adolf Hitler.

Slabost pro parádní uniformy a kradené umění

Když lékaři následně uznali Göringa způsobilým k soudnímu jednání, odsoudil jej Norimberský tribunál k trestu smrti oběšením. Bývalý říšský maršál tehdy žádal, aby jej raději zastřelili, provaz byl totiž standardním trestem pro 'obyčejné' kriminálníky. Poté, co se Göring dozvěděl, že soud jeho poslednímu přání nevyhoví, rozhodl se ve své cele spáchat sebevraždu skousnutím ampulky s kyanidem.

I tak chtěli spojenci veškeré stopy o existenci říšského maršála se slabostí pro parádní uniformy a kradené umění zničit. Göringa v krematoriu u hřbitova v mnichovském Ostfriedhofu spálili na popel, který následně smíchali s popelem tisíců politických vězňů. Ten pak vysypali do malého a zcela náhodně vybraného potůčku, aby zamezili tomu, že se z Göringova hrobu stane v budoucnu poutní místo.

Veškeré úsilí však bylo marné. Sběratelé po celém světě dodnes neváhají za osobní předměty nacistických pohlavárů zaplatit nemalé částky. ​V roce 2016 se v mnichovské aukční síni Hermann Historica konala dražba nacistických memorabilií, mezi nimiž byly i osobní předměty Hermanna Göringa, včetně jeho hedvábných trenýrek.

Göringovo spodní prádlo vydražil za více než tři tisíce eur neznámý kupec z Argentiny. Ve stejném roce byla v USA nabídnuta k prodeji jeho pozlacená pistole Walther PPK z roku 1939 a teď je na prodej i zmiňovaná vila. Cena domu na pláži po celkové rekonstrukci není veřejná, podle bulvárního listu Bild by se ale mohla pohybovat mezi 15 a 18 miliony eur.

