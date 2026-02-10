Pravidelná konzumace kávy (s kofeinem) nebo čaje může podle nové rozsáhlé studie snížit riziko rozvoje demence až o pětinu. Výzkum zveřejněný v odborném žurnálu JAMA Network sledoval životní styl tisíců lidí po dobu čtyř desetiletí a naznačuje, že kofein hraje v ochraně kognitivních funkcí důležitější roli, než se dosud předpokládalo.
Vědci z lékařské fakulty Harvardovy univerzity analyzovali údaje ze 132 tisíc dotazníků dospělých Američanů, kteří mapovali své návyky čtyřicet let. Výsledky ukázaly přímou úměru mezi kofeinem a zdravím mozku.
Zlatá střední cesta
Nejvýraznější výsledky výzkum zaznamenal u účastníků, kteří pili:
Dva až tři šálky kávy s kofeinem denně.
Jeden až dva šálky čaje denně.
Lidé s nejvyšším denním příjmem kofeinové kávy měli o osmnáct procent nižší riziko rozvoje demence ve srovnání s těmi, kteří kávu nepili téměř vůbec. Zároveň tito lidé vykazovali o téměř dva procentní body nižší míru subjektivně vnímaných problémů s pamětí nebo soustředěním. Zajímavé je, že u nápojů bez kofeinu vědci podobné ochranné účinky nezaznamenali, zatímco u čaje s obsahem kofeinu byly výsledky s kávou srovnatelné.
Podle studie byly výsledky nejvýraznější u účastníků, kteří konzumovali dva až tři šálky denně. Právě tato míra se zdá být ideální hranicí, která mozku prospívá nejvíce. Vědci však nabádají k opatrnosti při interpretaci a zdůrazňují, že studie přímo neprokazuje, že kofein sám o sobě mozek chrání. Mechanismus, jakým v nervové soustavě působí, musí potvrdit až další výzkum.
Genetika nehraje roli
Zásadním zjištěním je, že kofein funguje bez ohledu na to, zda máte k demenci genetické předpoklady. „Srovnávali jsme lidi s různými genetickými predispozicemi a výsledky byly stejné. Káva nebo kofein jsou pravděpodobně stejně prospěšné pro lidi s vysokým i nízkým genetickým rizikem,“ uvedl pro agenturu Reuters spoluautor studie Yu Zhang.
Vědci poukazují na to, že bioaktivní složky v kávě a čaji, jako jsou kofein a polyfenoly, mohou snižovat zánětlivost nervových buněk a chránit je před poškozením.
Vedoucí studie Daniel Wang ale připomíná, že v boji proti úbytku kognitivních funkcí stále vítězí faktory životního stylu jako fyzická aktivita, zdravá strava a dostatečný spánek. Konzumace kávy nebo čaje s kofeinem je podle něj pouze jedním z mnoha dílků této skládačky, nikoli zázračným lékem.
„Je to jen jeden dílek skládačky. Fyzické cvičení, zdravá strava a dostatek spánku jsou stále lépe zdokumentované způsoby, jak chránit mozek během stárnutí,“ uzavírá Wang.
Zdroj: Reuters, JAMA Network
