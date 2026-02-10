Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Dva šálky proti zapomínání. Kofein může být dalším dílkem v boji proti demenci

ČTK,Redakce Magazín

Pravidelná konzumace kávy (s kofeinem) nebo čaje může podle nové rozsáhlé studie snížit riziko rozvoje demence až o pětinu. Výzkum zveřejněný v odborném žurnálu JAMA Network sledoval životní styl tisíců lidí po dobu čtyř desetiletí a naznačuje, že kofein hraje v ochraně kognitivních funkcí důležitější roli, než se dosud předpokládalo.

káva, žena
Lidé s nejvyšším denním příjmem kofeinové kávy měli o osmnáct procent nižší riziko rozvoje demence ve srovnání s těmi, kteří kávu nepili téměř vůbec. Ilustrační fotoFoto: iStockphoto
Reklama

Vědci z lékařské fakulty Harvardovy univerzity analyzovali údaje ze 132 tisíc dotazníků dospělých Američanů, kteří mapovali své návyky čtyřicet let. Výsledky ukázaly přímou úměru mezi kofeinem a zdravím mozku.

Zlatá střední cesta

Nejvýraznější výsledky výzkum zaznamenal u účastníků, kteří pili:

  • Dva až tři šálky kávy s kofeinem denně.

  • Jeden až dva šálky čaje denně.

Lidé s nejvyšším denním příjmem kofeinové kávy měli o osmnáct procent nižší riziko rozvoje demence ve srovnání s těmi, kteří kávu nepili téměř vůbec. Zároveň tito lidé vykazovali o téměř dva procentní body nižší míru subjektivně vnímaných problémů s pamětí nebo soustředěním. Zajímavé je, že u nápojů bez kofeinu vědci podobné ochranné účinky nezaznamenali, zatímco u čaje s obsahem kofeinu byly výsledky s kávou srovnatelné.

Související

Podle studie byly výsledky nejvýraznější u účastníků, kteří konzumovali dva až tři šálky denně. Právě tato míra se zdá být ideální hranicí, která mozku prospívá nejvíce. Vědci však nabádají k opatrnosti při interpretaci a zdůrazňují, že studie přímo neprokazuje, že kofein sám o sobě mozek chrání. Mechanismus, jakým v nervové soustavě působí, musí potvrdit až další výzkum.

Reklama
Reklama

Genetika nehraje roli

Zásadním zjištěním je, že kofein funguje bez ohledu na to, zda máte k demenci genetické předpoklady. „Srovnávali jsme lidi s různými genetickými predispozicemi a výsledky byly stejné. Káva nebo kofein jsou pravděpodobně stejně prospěšné pro lidi s vysokým i nízkým genetickým rizikem,“ uvedl pro agenturu Reuters spoluautor studie Yu Zhang.

Vědci poukazují na to, že bioaktivní složky v kávě a čaji, jako jsou kofein a polyfenoly, mohou snižovat zánětlivost nervových buněk a chránit je před poškozením.

Související

Vedoucí studie Daniel Wang ale připomíná, že v boji proti úbytku kognitivních funkcí stále vítězí faktory životního stylu jako fyzická aktivita, zdravá strava a dostatečný spánek. Konzumace kávy nebo čaje s kofeinem je podle něj pouze jedním z mnoha dílků této skládačky, nikoli zázračným lékem.

„Je to jen jeden dílek skládačky. Fyzické cvičení, zdravá strava a dostatek spánku jsou stále lépe zdokumentované způsoby, jak chránit mozek během stárnutí,“ uzavírá Wang.

Reklama
Reklama

Zdroj: Reuters, JAMA Network

Mohlo by vás zajímat

Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Doctors,Perform,Surgery,Cardiac,Stent,Transplant,In,A,Hospital
Doctors,Perform,Surgery,Cardiac,Stent,Transplant,In,A,Hospital
Doctors,Perform,Surgery,Cardiac,Stent,Transplant,In,A,Hospital

Defibrilátor i pro umírajícího? Obětí mohly být stovky, bizarní případ řeší policie

Bizarní kauza z Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) má pokračování. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to několika set pacientů, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. Zatím nebyl nikdo obviněn, uvedla policie. O bizarním případu informoval v prosinci web Aktuálně.cz.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb

Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.

Emise: teplárna v Číně
Emise: teplárna v Číně
Emise: teplárna v Číně

Europoslanci schválili kompromisní dohodu, zavedení povolenek ETS2 se odkládá o rok

Europoslanci v úterý schválili klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama