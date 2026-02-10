Zatímco většinu klientely českých sexshopů tvoří muži, brněnská značka YOO.cz obrátila poměr naruby: zhruba 60 procent zákazníků jsou ženy. Rodinný byznys Vojtěcha Slámy vsadil na citlivou komunikaci bez vulgarity a místo klasické reklamy vybudoval růst na influencer marketingu.
Za pět let existence si rodinný podnik hrdého Brňáka vybudoval výjimečné postavení. Tradičně tvoří klientelu českých sexshopů ze tří čtvrtin muži, oni ale obrací poměr ve prospěch žen. Ty reprezentují zhruba 60 procent jejich zákazníků a také muži v jejich e-shopu většinou vybírají produkty pro své polovičky. Toto směřování přitom nebylo dané hned od začátku – vyplynulo z přístupu k image značky, který je mezi tuzemskými sexshopy ojedinělý.
Od lechtivých seznamek k úspěšnému e-shopu
Vývoji e-shopů, i těch spojených s erotikou, se začal Vojtěch Sláma věnovat už po získání inženýrského titulu v oboru databází. Tehdy dostal nabídku na programování online erotických seznamek a překvapilo ho, že jimi denně prošlo i padesát tisíc uživatelů. „Sice tam převládalo klasické seznamování, ale třeba poptávek i nabídek BDSM služeb rozhodně nebylo málo,“ vzpomíná.
Tato zkušenost ho přivedla k myšlence nabídnout uživatelům něco navíc – erotické zboží. Díky vlastnímu e-shopovému systému v roce 2010 rychle rozjel svůj první online sexshop. „Byl to affiliate, to znamená, že jsme objednávky přeposílali dodavateli. Ale spousta jich ležela nevyřízených, nedařilo se mi najít dostatečně spolehlivého partnera,“ popisuje Vojta počáteční peripetie.
Věřil, že to dokáže dělat lépe, proto spustil e-shop s vlastním skladem. Na zboží mu půjčil táta 300 tisíc korun, které měl našetřené z učitelského platu. Proto chtěl, aby rodiče věděli, co se s penězi děje – každý měsíc jim vzorně předkládal byznysové reporty. Postupně vybudoval firmu provozující několik e-shopů s vlastním skladem, kancelářemi a showroomem, z nichž nejúspěšnější je značka YOO.cz založená v roce 2019.
Instagram? Máš na to den
Marketing má od začátku na starost Vojtova manželka Míša – při práci se postupně sblížili a v roce 2024 si řekli své ano. Když Míša přišla s nápadem založit firemní profil na Instagramu, nevkládal do toho Vojta velké naděje. „Chtěl jsem, aby obsah na celý měsíc zmáknula za jeden den a neztrácela tím moc času,” přiznává svou počáteční skepsi.
Šlo o celkem pochopitelný postoj, protože kvůli přísným pravidlům pro erotické zboží se nedařilo získávat nové sledující a platforma obsah nedoporučovala uživatelům. Viditelnost profilu byla mizivá a reklamní kampaně nebylo možné dlouhodobě ani spustit, protože byly opakovaně blokovány.
„Hodně jsme to v týmu probírali, až jsme se rozhodli lehce zariskovat a vyzkoušet spolupráci s influencery. Trochu jsme počítali s tím, že ti etablovaní nás možná vypoklonkují – ale nic jsme vlastně nemohli ztratit,“ vzpomíná Míša na odvážný krok, který značku formoval zcela zásadním způsobem.
Nad očekávání přinesly velmi dobré výsledky už první spolupráce v roce 2021. Postupně tak vznikl systematický proces práce s influencery, který kromě kreativní tvorby obsahu znamená do velké míry také nastavování pravidel, budování vztahů a důkladné plánování kampaní.
Ani dokonalá těla, ani vulgarita
„Za pět let jsme se od ‘máš na to den’ hodně posunuli. Influencer marketing se stal naším hlavním reklamním kanálem a investujeme do něj stovky tisíc měsíčně. Již jsme realizovali přes 400 úspěšných kampaní. Aktivně spolupracujeme s více jak 50 influencery, jejichž průměrná velikost publika je 81 tisíc sledujících. U nejúspěšnějších reels se daří dosáhnout nižší miliony zhlédnutí,” vypočítává Míša.
„Od startu si zakládáme na tom, že nepublikujeme explicitní obsah. Nabízíme prostředí, ve kterém se ženy cítí komfortně. Cílem je posunout vnímání sexshopů mimo zaběhnuté stereotypy, podle kterých pomůcky kupují především muži a existuje mýtus, že vždy vypadají vulgárně. Ještě před pár lety spousta z nich opravdu působila lacině a nevkusně. Proto se nedivím, že je plno lidí pořád vnímá takhle, ale dnes už to není pravda. Mezi nejprodávanější patří krásní elegantní mazlíci, za které se nemusí nikdo stydět – a právě ty pečlivě vybíráme i pro komunikaci na firemním profilu,“ doplňuje Vojta.
Nekompromisní restrikce Instagramu tak paradoxně pomohly značce k její unikátnosti. Míša vysvětluje, že zapnout si párkrát do roka reklamu by samozřejmě bylo jednodušší, protože najít influencery ochotné spolupracovat se sexshopem není snadné. „Ale ti, kdo s námi partnerství navážou, oceňují právě citlivý přístup k intimitě. Neukazujeme dokonalá těla. V obsahu propojujeme osvětu, empatii a zábavu.“
Partneři, ne nástroje
Za rok 2025 překročila značka YOO.cz 42 milionů korun v tržbách a udržuje si vysoké hodnocení i loajalitu zákazníků. „Influenceři pro nás nejsou nástrojem, ale partnery, kteří nám pomáhají růst. Proto stále hledáme cesty, jak jim spolupráci zpříjemnit, a v posledním roce jim nabízíme i kompletní produkci obsahu. Za jediný natáčecí den zvládneme vytvořit materiály na několik měsíců dopředu,“ popisuje Míša další rozvoj.
Vojta dodává, že úspěšné výsledky kampaní neunikly konkurenci ani výrobcům produktů. Propagace v segmentu erotických pomůcek je totiž nesmírně náročná – najít důvěryhodné osobnosti, které mají kvalitní publikum s vysokou mírou interakcí, bývá pro značky obrovskou překážkou.
„Někteří z dodavatelů nás oslovují, aby s námi spolupracující influenceři propagovali právě jejich produkty. Nedávno jsme se rozhodli vyjít jim vstříc a začali jsme nabízet možnost zapojit se do nákladů na influencer marketing. Tím značky získávají garantovaný prostor v kampaních u ,našich’ nejlepších influencerů, kteří jsou prověření a mají měřitelně dobré výsledky. To je výhodné pro obě strany,“ uzavírá Sláma.
VIDEO: Čeká vás na Valentýna první návštěva erotického obchodu? Poradíme vám, jak na ni
Zdroj: autorský text
ŽIVĚKdo chtěl zabít vlivného ruského generála? Stopy vedou i do Polska, tvrdí Moskva
Podle agentury Interfax se ruská tajná služba FSB domnívá, že na pokusu o zabití zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva se podílelo Polsko.
Česko si polepšilo ve vnímání korupce, Slovensko v žebříčku zemí padá
Česko si loni polepšilo v celosvětovém žebříčku vnímání korupce. Umístilo se na 39. místě, zatímco předloni bylo 46. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila mezinárodní organizace Transparency International.
V nemilosti premiéra? Klíčový ministr chyběl na protestu odborů. Babiš má vysvětlení
Konec těžby uhlí a krize ocelářství. Dva problémy, které dopadají na český těžký průmysl, se minulý týden zhmotnily ve Slezsku. Smuteční akcí havířů a protestním mítinkem ocelářů. A byť do Ostravy přijel premiér Andrej Babiš i vládní zmocněnec Filip Turek, ten nejpovolanější - ministr průmyslu - chyběl. Vyrazil do Berlína. Podle některých médií je Karel Havlíček u Babiše v nemilosti.
ŽIVĚČíňané vám zakážou hokej a já vám nedovolím otevřít most. Trump ostře vyjel po Kanadě
Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.
Šéf diplomacie USA Rubio se po konferenci v Mnichově chystá do Bratislavy a Budapešti
Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se tento týden zúčastní Mnichovské bezpečnostní konference, odcestuje z bavorské metropole na Slovensko a poté do Maďarska. Informovala o tom dnes agentura Reuters.