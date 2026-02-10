Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Táta mu půjčil z učitelského platu na sexshop. Teď šéfuje milionovému impériu, kde nakupují hlavně ženy

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zatímco většinu klientely českých sexshopů tvoří muži, brněnská značka YOO.cz obrátila poměr naruby: zhruba 60 procent zákazníků jsou ženy. Rodinný byznys Vojtěcha Slámy vsadil na citlivou komunikaci bez vulgarity a místo klasické reklamy vybudoval růst na influencer marketingu.

Vojtovi Slámovi půjčil do začátku 300 tisíc korun jeho táta. Ty měl našetřené z učitelského platu.
Vojtovi Slámovi půjčil do začátku 300 tisíc korun jeho táta. Ty měl našetřené z učitelského platu.Foto: Tomáš Škoda
Reklama

Za pět let existence si rodinný podnik hrdého Brňáka vybudoval výjimečné postavení. Tradičně tvoří klientelu českých sexshopů ze tří čtvrtin muži, oni ale obrací poměr ve prospěch žen. Ty reprezentují zhruba 60 procent jejich zákazníků a také muži v jejich e-shopu většinou vybírají produkty pro své polovičky. Toto směřování přitom nebylo dané hned od začátku – vyplynulo z přístupu k image značky, který je mezi tuzemskými sexshopy ojedinělý.

Od lechtivých seznamek k úspěšnému e-shopu

Vývoji e-shopů, i těch spojených s erotikou, se začal Vojtěch Sláma věnovat už po získání inženýrského titulu v oboru databází. Tehdy dostal nabídku na programování online erotických seznamek a překvapilo ho, že jimi denně prošlo i padesát tisíc uživatelů. „Sice tam převládalo klasické seznamování, ale třeba poptávek i nabídek BDSM služeb rozhodně nebylo málo,“ vzpomíná. 

Tato zkušenost ho přivedla k myšlence nabídnout uživatelům něco navíc – erotické zboží. Díky vlastnímu e-shopovému systému v roce 2010 rychle rozjel svůj první online sexshop. „Byl to affiliate, to znamená, že jsme objednávky přeposílali dodavateli. Ale spousta jich ležela nevyřízených, nedařilo se mi najít dostatečně spolehlivého partnera,“ popisuje Vojta počáteční peripetie.  

Věřil, že to dokáže dělat lépe, proto spustil e-shop s vlastním skladem. Na zboží mu půjčil táta 300 tisíc korun, které měl našetřené z učitelského platu. Proto chtěl, aby rodiče věděli, co se s penězi děje – každý měsíc jim vzorně předkládal byznysové reporty. Postupně vybudoval firmu provozující několik e-shopů s vlastním skladem, kancelářemi a showroomem, z nichž nejúspěšnější je značka YOO.cz založená v roce 2019.  

Reklama
Reklama

Instagram? Máš na to den

Marketing má od začátku na starost Vojtova manželka Míša – při práci se postupně sblížili a v roce 2024 si řekli své ano. Když Míša přišla s nápadem založit firemní profil na Instagramu, nevkládal do toho Vojta velké naděje. „Chtěl jsem, aby obsah na celý měsíc zmáknula za jeden den a neztrácela tím moc času,” přiznává svou počáteční skepsi.

Michaela Slámová
Míšina marketingová strategie přinesla ovoce. Díky spolupráci s influencery vznikl systematický proces práce, který kromě kreativní tvorby obsahu znamená do velké míry také nastavování pravidel, budování vztahů a důkladné plánování kampaní. Foto: Tomáš Škoda

Šlo o celkem pochopitelný postoj, protože kvůli přísným pravidlům pro erotické zboží se nedařilo získávat nové sledující a platforma obsah nedoporučovala uživatelům. Viditelnost profilu byla mizivá a reklamní kampaně nebylo možné dlouhodobě ani spustit, protože byly opakovaně blokovány.  

„Hodně jsme to v týmu probírali, až jsme se rozhodli lehce zariskovat a vyzkoušet spolupráci s influencery. Trochu jsme počítali s tím, že ti etablovaní nás možná vypoklonkují – ale nic jsme vlastně nemohli ztratit,“ vzpomíná Míša na odvážný krok, který značku formoval zcela zásadním způsobem.

Nad očekávání přinesly velmi dobré výsledky už první spolupráce v roce 2021. Postupně tak vznikl systematický proces práce s influencery, který kromě kreativní tvorby obsahu znamená do velké míry také nastavování pravidel, budování vztahů a důkladné plánování kampaní. 

Reklama
Reklama

Ani dokonalá těla, ani vulgarita

„Za pět let jsme se od ‘máš na to den’ hodně posunuli. Influencer marketing se stal naším hlavním reklamním kanálem a investujeme do něj stovky tisíc měsíčně. Již jsme realizovali přes 400 úspěšných kampaní. Aktivně spolupracujeme s více jak 50 influencery, jejichž průměrná velikost publika je 81 tisíc sledujících. U nejúspěšnějších reels se daří dosáhnout nižší miliony zhlédnutí,” vypočítává Míša. 

„Od startu si zakládáme na tom, že nepublikujeme explicitní obsah. Nabízíme prostředí, ve kterém se ženy cítí komfortně. Cílem je posunout vnímání sexshopů mimo zaběhnuté stereotypy, podle kterých pomůcky kupují především muži a existuje mýtus, že vždy vypadají vulgárně. Ještě před pár lety spousta z nich opravdu působila lacině a nevkusně. Proto se nedivím, že je plno lidí pořád vnímá takhle, ale dnes už to není pravda. Mezi nejprodávanější patří krásní elegantní mazlíci, za které se nemusí nikdo stydět – a právě ty pečlivě vybíráme i pro komunikaci na firemním profilu,“ doplňuje Vojta.

Míša a Vojta Slámovi
Míše a Vojtovi se podařilo vybudovat úspěšný byznys. Foto: Tomáš Škoda

Nekompromisní restrikce Instagramu tak paradoxně pomohly značce k její unikátnosti. Míša vysvětluje, že zapnout si párkrát do roka reklamu by samozřejmě bylo jednodušší, protože najít influencery ochotné spolupracovat se sexshopem není snadné. „Ale ti, kdo s námi partnerství navážou, oceňují právě citlivý přístup k intimitě. Neukazujeme dokonalá těla. V obsahu propojujeme osvětu, empatii a zábavu.“ 

Partneři, ne nástroje

Za rok 2025 překročila značka YOO.cz 42 milionů korun v tržbách a udržuje si vysoké hodnocení i loajalitu zákazníků. „Influenceři pro nás nejsou nástrojem, ale partnery, kteří nám pomáhají růst. Proto stále hledáme cesty, jak jim spolupráci zpříjemnit, a v posledním roce jim nabízíme i kompletní produkci obsahu. Za jediný natáčecí den zvládneme vytvořit materiály na několik měsíců dopředu,“ popisuje Míša další rozvoj. 

Reklama
Reklama

Vojta dodává, že úspěšné výsledky kampaní neunikly konkurenci ani výrobcům produktů. Propagace v segmentu erotických pomůcek je totiž nesmírně náročná – najít důvěryhodné osobnosti, které mají kvalitní publikum s vysokou mírou interakcí, bývá pro značky obrovskou překážkou. 

„Někteří z dodavatelů nás oslovují, aby s námi spolupracující influenceři propagovali právě jejich produkty. Nedávno jsme se rozhodli vyjít jim vstříc a začali jsme nabízet možnost zapojit se do nákladů na influencer marketing. Tím značky získávají garantovaný prostor v kampaních u ,našich’ nejlepších influencerů, kteří jsou prověření a mají měřitelně dobré výsledky. To je výhodné pro obě strany,“ uzavírá Sláma.

VIDEO: Čeká vás na Valentýna první návštěva erotického obchodu? Poradíme vám, jak na ni

Život nabízí obrovské množství různých poprvé. A nikdy není pozdě jakékoli z nich zkusit. Blížící se Valentýn je skvělou příležitostí poprvé navštívit prodejnu s erotickými pomůckami. | Video: Žena.cz

Zdroj: autorský text


Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Odboráře v Ostravě z pódia pozdravil i Andrej Babiš a zlobil se, proč Ostrava oslavovala ukončení těžby černého uhlí, když prý jde o nelogický krok.
Odboráře v Ostravě z pódia pozdravil i Andrej Babiš a zlobil se, proč Ostrava oslavovala ukončení těžby černého uhlí, když prý jde o nelogický krok.
Odboráře v Ostravě z pódia pozdravil i Andrej Babiš a zlobil se, proč Ostrava oslavovala ukončení těžby černého uhlí, když prý jde o nelogický krok.

V nemilosti premiéra? Klíčový ministr chyběl na protestu odborů. Babiš má vysvětlení

Konec těžby uhlí a krize ocelářství. Dva problémy, které dopadají na český těžký průmysl, se minulý týden zhmotnily ve Slezsku. Smuteční akcí havířů a protestním mítinkem ocelářů. A byť do Ostravy přijel premiér Andrej Babiš i vládní zmocněnec Filip Turek, ten nejpovolanější - ministr průmyslu - chyběl. Vyrazil do Berlína. Podle některých médií je Karel Havlíček u Babiše v nemilosti.

Trump
Trump
Trump

ŽIVĚČíňané vám zakážou hokej a já vám nedovolím otevřít most. Trump ostře vyjel po Kanadě

Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil, že nepovolí otevření dokončovaného mostu mezi americkým Detroitem a městem Windsor v Kanadě. Jako důvody na své sociální síti Truth Social zmínil kanadské vlastnictví mostu, odmítání prodeje amerického alkoholu v kanadské provincii Ontario, kanadská cla na americké mléčné produkty a kanadská obchodní jednání s Čínou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama