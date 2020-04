Sociální podnik musel kvůli koronaviru zavřít, teď chystá jídlo lidem bez domova

Síť Café Therapy v centru Prahy musela kvůli vládním opatřením v březnu uzavřít své provozy. Pro sociální podnik, kde více než polovinu zaměstnanců tvoří lidé po léčbě ze závislostí, je však situace ještě o něco složitější.

Více než polovinu zaměstnanců podniků Café Therapy tvoří lidé po léčbě ze závislostí. Kvůli vládním nařízením spojeným s pandemií koronaviru však museli provozovatelé všechna místa na dobu neurčitou uzavřít.

Aby zaměstnanci nezůstali ze dne na den doma bez práce, spojili se se společností Rohlík.cz a připravují balíčky jídla pro lidi bez domova. Ty pak rozváží do pražských nízkoprahových zařízení, jako je Centrum Sananim, středisko Drop In či centrum STAGE 5. Spolupracují i s neziskovou organizací Naděje a občas se jim kvůli potravinové pomoci ozvou jednotlivci. Každý týden tak Café Therapy rozdělí až tunu potravin těm, kteří je potřebují.

"Internetový prodejce Rohlík.cz uvolní každý den část potravin za svých zásob a Sananim je přiveze do prostor své kavárny, kde z nich zaměstnanci připraví jednoduchá jídla. Ta se zabalí do jednorázových, hygienických balení. Balíčky se pak rozváží především do pražských nízkoprahových zařízení. Část se odveze i pro bezdomovce na Císařskou louku a dalším organizacím, které pomáhají klientům na ulici," popisují zástupci Sananimu.

Právě na Císařské louce je totiž již téměř dva týdny otevřeno humanitární stanové městečko. Praha se také snaží hledat další místa, kde by lidé bez domova mohli nouzový stav přečkat.

Ti, co nechystají balíčky, šijí roušky potřebným

Josef Šedivý ze Sananimu upozorňuje na to, že lidé na ulici mají dlouhodobě horší zdraví a často se potýkají také se závislostmi. "Ba co víc, absence zázemí, a tedy i přístupu k hygienickým produktům, vede k vyššímu riziku nákazy," tvrdí.

O přípravu obložených sendvičů, baget a také balíčkování ovoce a zeleniny se stará až jedenáct lidí. Provozní manažer Café Therapy Jakub Janyška dodává, že část zaměstnanců také šije doma roušky pro ty, kteří je potřebují a nemají je jak dostat.

Všichni zaměstnanci pobírají běžnou mzdu, přestože z provozu restaurace momentálně neplyne žádný příjem. "Naši zaměstnanci si jako všichni ostatní musí vydělávat na živobytí, nadto je však jejich rozpočet nezřídka zatížen exekucemi a splátkami. "Výpadek" příjmu by tak u nich byl likvidační. Bohužel je však jejich výdělek kvůli uzavření restaurací ponížen o spropitné, které v běžném provozu tvoří další podstatnou část příjmu," dodává Janyška.

Podnik pomáhá lidem postavit se zpět na nohy

Sociální podnik Café Therapy je jedna z aktivit nevládní neziskové organizace Sananim, jež pomáhá lidem se závislostí na nealkoholových drogách a hazardním hraní. Za 15 let existence podniku zde takzvaným tranzitním zaměstnáním prošlo 133 lidí, většina z nich i nadále funguje v každodenním životě.

"Jedná se o původně obtížně zaměstnatelné lidi, kterým by jinak hrozilo sociální vyloučení - jsou po léčbě závislostí, často po výkonu trestu odnětí svobody," přibližují provozovatelé.

První roky fungovala Café Therapy také z dotací a měla program pro klienty, kterým nabízela půlroční podporované zaměstnávání. Jejich fluktuace však byla značná a nyní se sociální podnik zaměřuje více na stabilizaci klientů a jejich kariérní růst.

"Zaměstnáváme je tedy na delší dobu a pravidelně je proškolujeme, aby v budoucnu na otevřeném trhu práce nejen uspěli v méně kvalifikovaných pozicích, ale aby si mohli vybírat, aby se mohli opravdicky realizovat," říká Janyška.

Práce v sociálním podniku lidem pomáhá s pracovními návyky, získáním mzdy a resocializací tak, aby byli schopni přejít na volný trh práce a stabilizovat svůj život. Podnik musí mít jednak silné sociální zázemí, ale i ekonomickou stabilitu, kterou si musí udržet v pražském centru nyní již bez dotací. V současnosti ve všech provozech pracuje 18 lidí a brigádně dalších deset.

"V současné době negenerujeme téměř žádný obrat, a proto nevíme, jak dlouho bude naše restaurace udržitelná. Současná situace je zatím krátce, další týdny nám ukážou více," říká Jakub Janyška s tím, že obavy o budoucnost pracovního místa mají jejich klienti i oni sami. Dodává však, že psychicky to zatím zvládají všichni dobře.

"V Rohlík.cz jednali okamžitě"

Café Therapy se ke spolupráci s Rohlíkem.cz dostalo poté, co oslovili několik firem s prosbou o pomoc. "V Rohlík.cz jednali okamžitě. V pátek jsme je oslovili a v sobotu jsme již přivezli první bedýnky," říká Janyška.

Kvůli přísným hygienickým podmínkám momentálně například nespolupracují s brigádníky, ale pouze s kmenovými zaměstnanci.

"Dodržujeme zpřísněná hygienická opatření. Nosíme roušky, pracovní oděv, rukavice, používáme dezinfekci, jídlo se připravuje v gastro kuchyni a balíme ho do jednorázových obalů. Pravidelně také dezinfikujeme plochy a vybavení celé restaurace. Nepřijímáme brigádníky, spolupracujeme jen s kmenovými zaměstnanci, které navíc pravidelně školíme, jak se chovat nejen v práci, ale i mimo ni. To vše s cílem minimalizace jakýchkoli rizik," popisuje provozní Café Therapy.

Všemi zařízeními Sananimu projde ročně kolem 10 tisíc lidí, mimo drogově závislé poskytuje organizace pomoc i jejich rodinám a blízkým. Kromě poradenských a informačních služeb se zaměřují na vzdělávání, prevenci a pomoc s návratem do běžného života.

Kavárna, restaurace i catering

Situace kolem pandemie koronaviru se tak dotýká nejen zaměstnanců, ale i všech klientů nevládní organizace.

"V současné situaci služby Sananimu stále fungují, samozřejmě s ohledem na nařízení vlády. Část zaměstnanců pracuje v přední linii s klienty a druhá část pracuje z domova. Současná situace není moc příznivá, a to i proto, že naše služby nejsou vnímány jako priorita. Klienti se často pohybují na okraji společnosti a aktuální vývoj událostí jejich životy samozřejmě poznamenává," říká Jakub Janyška.

Pod hlavičkou Café Therapy funguje restaurace ve Školské ulici, bistro na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, divadelní kavárna a herecký klub Divadla ABC a catering.

"V poslední době získáváme finance téměř jen z vlastní podnikatelské činnosti a díky podpoře naší mateřské organizace Sananim. Snažíme se neustále růst a máme štěstí, že naši zaměstnanci i naše vedení jdou do všeho s námi. I proto jsme v posledních třech letech dokázali rozšířit naše podnikatelské aktivity," tvrdí Janyška.

Výběr zaměstnanců probíhá přes další z přidružených organizací Sananimu, následně se v provozu zaučuje na pomocných pozicích v kuchyni či na baru a pak už záleží na každém člověku.

"Postupně se může v rámci firmy vyprofilovat dle svých schopností a možností, klidně až na vedoucí pozici. Všichni zaměstnanci jsou pro nás důležití a pracují na smlouvu, která se jim po zapracování prodlužuje na dobu neurčitou," vysvětluje provozní Café Therapy.

Podnikům společně s dalším kolegou šéfuje čtyři roky a podle něj je řada zaměstnanců doprovází od té doby. "Tento trend bychom moc rádi udrželi, pokud nám to situace dovolí," uzavírá Janyška. Podpořit je lze i prostřednictvím platformy Darujme.