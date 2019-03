před 26 minutami

Obnova zchátralého hradu, kapr se salátem pro maminky v nouzi, benefiční tetování i pomoc od tří kluků, kteří málem uhořeli. Projděte si dvanáct příběhů dobra, které se umístily ve finále na Cenu Via Bona 2019. Nadace Via odstartovala hlasování veřejnosti, která rozhodne o tom, jaké příběhy nakonec ocenění získají. Na stránce www.cenaviabona.cz je možné až do konce dubna dát hlasy svým favoritům ve čtyřech kategoriích - Srdcař, Mladý srdcař (do 26 let), Dárcovská výzva a Dobrá firma.