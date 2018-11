Za depresi u teenagerů může špatný vztah k rodičům. Dětem pomůže láska a klid domova

Nová studie Cambridgské univerzity ukazuje, že za depresi a úzkost u dospívajících nemůže jenom prostředí, ve kterém děti vyrůstají, ale také vztah s rodiči. Ti, kteří mají problém s komunikací a důvěrou ke svým rodičům, jsou častěji depresivnější a trpí úzkostí.

Dospívání je jedno z nejsložitějších a zároveň nejdůležitějších období života každého člověka. Zatímco někteří teenageři prospívají a jsou úspěšní, jiní se potýkají s úzkostí a depresemi.

Profesorka psychologie Suniya Lutharová, jedna ze spoluautorek studie, pro web ABC News uvedla, že rodiče mohou rozvinutí nedůvěry dětí včas zabránit.

"Pomohlo by, kdyby rodiče během doby dospívání dítěte přešli všechnu tu náladovost, odměřenost či podrážděnost a místo toho projevovali lásku a pochopení," uvedla Lutharová, jež působí na univerzitě v Arizoně.

Výzkumníci začali pracovat v roce 1998 se 335 dětmi chodícími do šesté třídy, které vyrůstaly v relativně bohatých rodinách úředníků nebo zaměstnanců kanceláří. Každý rok až do dovršení 18 let vyplňovaly děti dotazník, ve kterém měly mimo jiné určit, jak silný vztah mají k matce i otci a také úroveň své deprese a úzkosti.

Důležitá je i psychická pohoda rodičů

Badatelé vysledovali, že jakmile se děti dostaly do puberty, jejich vztah k rodičům se zásadně proměnil. Ukázalo se, že čím více se děti cítily odcizeny během dospívání, tím méně důvěřivé a komunikativní byly ke svým rodičům. Kromě toho z výsledků vyplynulo, že čím odcizenější děti byly, tím více emocionálních problémů měly, vykazovaly vyšší úroveň úzkosti i deprese.

Studie, jež vyšla v odborném časopise Journal of Development and Psychopathology, neřešila pohled rodičů. Podle Lutharové byly totiž pocity dospívajících podstatnější.

Badatelé dodávají, že rodiče mohou mentální zdraví svých dospívajících potomků ovlivnit. Stačí, když alespoň jeden z nich bude mít k dítěti silný vztah a stane se mu dobrou oporou. Lutharová však upozorňuje, že rodiče toho docílí jedině tehdy, budou-li pečovat i o své mentální zdraví.

"Rodiče, zejména matky, si také dokážou emocionálně ubližovat," tvrdí profesorka. Podle ní během jakékoliv krize reagují jako první a snaží se za každou cenu stresující situaci rozehnat. To je pak samotné vystavuje depresi. Proto jim radí, aby se zaměřily i na své vlastní psychické zdraví a mohly tak své puberťáky podpořit a podržet.

Video: O depresi u dětí hovořil psychiatr Rudolf Uher v DVTV