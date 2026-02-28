Přeskočit na obsah
Benative
28. 2. Lumír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Ukázaly víc než nahé tělo. Jak se žije ženám z dokumentu o OnlyFans?

Dokument pro ně nebyl cílovou stanicí. Spíš zajímavým experimentem a také zrcadlem.
Kristýna alias Tinix působí klidněji. Dokument vnímá jako zachycení své „staré verze“. „Jsem tam naprosto přirozená. Ale je to ta verze mě, která tam byla. Teď už jsem jinde,“ tvrdí.
Zatímco náš první rozhovor s Terezou alias Rosalindou z října minulého roku byl o hledání svobody, ten dnešní je spíš o hledání klidu a cesty z vyhoření.
„Chtěli reflektovat, že holka jako já může mít i normální práci. Spousta lidí nechápala, proč to dělám vedle ní,“ doplňuje a přiznává i hlubší motivaci: potřebu být viděná. „Byla jsem takový skrytý exhibicionista. Možná jsem se cítila v dětství neviděná,“ přiznává.
Tinix na rozdíl od představy rychlých milionů ukázala i druhou stranu. „Měla jsem nízký počet fanoušků. Říkala jsem věci bez filtru. Jsem ráda, že tam není jen pozlátko. Nevydělávají se tam miliony. Nebo rozhodně je tam nevydělává každý a to si myslím, že bylo důležité ukázat,“ vypráví.
Zobrazit
10 fotografií
Dokument pro ně nebyl cílovou stanicí. Spíš zajímavým experimentem a také zrcadlem. |
Foto: Aerofilms, se souhlasem
Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Když mířil dokument Virtuální přítelkyně do kin, jeho protagonistky s nadšením i obavami čekaly, co přinese. Rosalinda i Tinix v něm odhalily víc než jen své lechtivé působení na OnlyFans. Ukázaly vlastní zranitelnost, motivace i pochybnosti. Jak se jim ale žije poté, co světla kin zhasla a jejich příběhy začaly žít vlastním životem? Srazila je kritika, nebo si přišly na pořádný balík peněz?

Reklama

Zatímco náš první rozhovor s Terezou alias Rosalindou z října minulého roku byl o hledání svobody, ten dnešní je spíš o hledání klidu a cesty z vyhoření. A Kristýna alias Tinix? Ta mluví o uzavřené kapitole a chuti tvořit jinak.

I když se obě zúčastnily stejného projektu a jejich působení na OnlyFans bylo v mnohém podobné, dopady zveřejnění dokumentu prožívají jinak. Jedno však mají společné: nad jejich budoucností, a to nejen na této platformě s lechtivým obsahem, visí otazníky.

Související

Vyhoření a možný odchod

„Je to hrozné. Jsme každý týden nemocný. S dětmi je to masakr, když chodí do školky,“ hovoří bez příkras přezdívaná Rosalinda o tom, jak se jí nyní daří, přičemž premiéra pro ni nepředstavovala start nové etapy plné růstu sledujících. Spíš naopak.

„Nepřijde mi, že by mně ten film nějak změnil život. Mně se razantně změnil život už před filmem. Ale spíš mě to všechno zablokovalo,“ přiznává. Nezvyk na mediální pozornost a pocit, že lidé najednou vidí do jejího soukromí, ji zasáhly víc, než čekala. „Asi jsem tak trošku vyhořela. Úplně jsem se potřebovala distancovat od všeho a od všech. Cítila jsem se jak polomrtvá,“ sděluje s mírným smutkem.

Reklama
Reklama

A přestože si drží kontakt se stálými fanoušky, se kterými řeší hlavně jejich strasti, nikoli erotiku, platformě jako takové se teď aktivně nevěnuje. Každý den však stojí před dilematem, zda využít potenciál filmu po jeho uveřejnění na online platformu, nebo odejít úplně. „Už bych se toho nejradši zbavila a šla dál. Ale když už jsem do toho filmu šla, pustila lidi do soukromí, tak by mě zase mrzelo, kdyby to vlastně nakonec bylo úplně zbytečný,“ říká.

Zlom a obavy kvůli synovi

Odhalení identity pro ni bylo zlomové, a proto s ním přišla i větší zranitelnost. „Dokud jsem měla zahalenou identitu, bylo to bezpečné a bavilo mě to. Jakmile jsem se odhalila, šlo to pomalu dolů. Už tam byl můj obličej,“ doplňuje. Paradoxně ji ale překvapilo, že reakce okolí byly pozitivní. „Čekala jsem jen to nejhorší. A přišel pravý opak,“ tvrdí. Úlevu však vystřídala únava: „Bylo to hodně emocí naráz.“

A přirozeně se její největší obavy týkají syna. „Kdybych byla sama, tak to neřeším. Ale jsem máma. A proto nad tím tolik přemýšlím,“ dodává s tím, že se snaží si ujasnit, co bude dál. I proto na otázku, zda by do dokumentu šla znovu, odpovídá opatrně. Nelituje, ale ani nejásá.

„Kdyby natáčeli nějaký dodatek, tak bych do toho možná šla, ale nevím. Nechci říkat, že to bylo nejhorší rozhodnutí v mém životě. Věřím, že všechno je tak, jak má být. Třeba mi to ještě přinese něco skvělého,“ polemizuje. A když se zamyslí nad tím, zda jí účast dokumentu spíš dala, či vzala, rozhodně se přiklání k tomu, že vzala. „Přišla jsem o soukromí. Už nemůžu vystupovat tak jako předtím a s tím se ještě musím poprat,“ tvrdí.

Reklama
Reklama

Uzavřená kapitola a komplex z dětství

Kristýna alias Tinix působí klidněji. Dokument vnímá jako zachycení své „staré verze“. „Jsem tam naprosto přirozená. Ale je to ta verze mě, která tam byla. Teď už jsem jinde,“ tvrdí.

Možná je to i tím, že její linka nebyla postavená na něčem silném, jako je mateřství, ale na kontrastu dvou světů – běžného zaměstnání a působení na OnlyFans. „Chtěli reflektovat, že holka jako já může mít i normální práci. Spousta lidí nechápala, proč to dělám vedle ní,“ doplňuje a přiznává i hlubší motivaci: potřebu být viděná. „Byla jsem takový skrytý exhibicionista. Možná jsem se cítila v dětství neviděná,“ přiznává.

Nepodstatný článek filmu? Jen realita

Tinix na rozdíl od představy rychlých milionů ukázala i druhou stranu. „Měla jsem nízký počet fanoušků. Říkala jsem věci bez filtru. Jsem ráda, že tam není jen pozlátko. Nevydělávají se tam miliony. Nebo rozhodně je tam nevydělává každý a to si myslím, že bylo důležité ukázat,“ vypráví.

Právě za tuto otevřenost ale sklidila i nečekanou reakci. „Tři lidi mi po dokumentu napsali, že jsem tam byla docela nepodstatný článek, že jsem nebyla moc důležitá,“ říká otevřeně. S tím však nesouhlasí. „Ukázala jsem i tu neúspěšnou stránku a to, že jsem to dělala při full-time práci. To je taky realita. Ne jen ten úspěch a peníze,“ dodává. A možná paradoxně právě tahle kritika potvrzuje, proč byla její účast důležitá.

Reklama
Reklama

A ačkoliv tvrdí, že ji vystoupení v dokumentu posunulo k „lepšímu já“, i tak se po premiéře cítila zranitelnější. „Říkala jsem si – teď mě někdo pozná na ulici a přijde hejt i v reálném životě,“ popisuje. Dnes už to ale vidí jinak: „Proč by mi mělo záležet na názoru někoho venku? Já vím, jaká jsem, a vidím, že jsem se změnila k lepšímu, takže jsem spokojená.“ Velkou změnu však film přinesl v rámci její rodiny. „Díky tomu, že ten dokument máma viděla, máme bližší vztah. Víc mě pochopila. A za to jsem opravdu vděčná,“ říká s úsměvem.

Virtuální přítelkyně

Film Virtuální přítelkyně režisérky Barbory Chalupové nabízí vůbec první český filmový pohled do zákulisí platformy OnlyFans. Tři tvůrkyně – Inked Dory, Rosalinda a Tinix – ve snímku odhalují nejen své tělo, ale i motivace, limity a osobní příběhy. Téma svobody, intimity a online vztahů je víc než provokativní – zvlášť když vztahy i sexualita čím dál častěji existují „přes obrazovku“.

Snímek měl premiéru 6. listopadu 2025.

Dokument tak neodhaluje jen obsah pro dospělé či mezery v moderních vztazích, ale především psychiku žen, které se rozhodly vystavit veřejnému pohledu. A to je často mnohem větší odvaha než samotná erotika.

Reklama
Reklama

Změna směru

Tinix, stejně jako Rosalinda, OnlyFans dnes aktivně nedělá – musela si odpočinout. A ačkoliv její profil stále existuje, směřuje jinam: k hudbě, psaní, vlastní značce. „Můj projekt jsem já sama,“ říká sebevědomě. Učí se tvořit hudbu od základů, píše texty, buduje nový směr. „Neříkám, že OnlyFans či focení aktů zavírám dveře, ale dlouhodobější smysl v tom nevidím,“ dodává.

A na otázku, zda lituje svého působení ve filmu režisérky Barbory Chalupové, odpovídá: „Nelituju. Šla jsem do toho ne kvůli zviditelnění, ale abych něco předala. A to se, myslím, povedlo.“

Dvě ženy, dvě reakce, jeden film

Zatímco Rosalinda dnes mluví o únavě, pochybnostech a potřebě chránit především svého syna, Tinix působí jinak. Jako by si s filmem prošla očistou. Jedna z nich cítí, že se kruh pomalu uzavírá. Druhá má pocit, že právě začala nová kapitola. Stejný dokument, stejné natáčení – a přesto dvě zcela odlišné cesty. I to je důkazem, že zkušenost s OnlyFans ani s filmem nelze zobecnit. Každá z žen si z něj odnesla něco jiného. A každá za to zaplatila jinou cenu. Obě se ale shodují v jednom: realita je složitější než mediální zkratky a největší intimita není nahé tělo, ale autenticita. A obě dvě také čekají na to, co přinese zveřejnění filmu na online platformě.

Rosalinda dnes stojí na křižovatce. Tinix už vykročila jinam. A dokument? Ten pro ně nebyl cílovou stanicí. Spíš zajímavým experimentem a také zrcadlem.

Reklama
Reklama

Poznámka redakce: Oslovili jsme také třetí účastnici dokumentu s dotazem, jak se jí daří po jeho zveřejnění. Poskytnutí rozhovoru však odmítla s odkazem na své soukromí.

VIDEO: Pornografie z pomsty. Jsou to bolestné příběhy, které spojuje zrada, říká Patočková

Čím víc jsem činnost predátorů odkrývala, tím víc jsem byla překvapená, že se právě tohle může dít na sociální síti, říká redaktorka Aktuálně.cz. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: autorský text

Prohlédnout 10 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
IRran US Israel
IRran US Israel
IRran US Israel

Izrael preventivně zaútočil na Írán. Teheránem otřásly výbuchy

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Podle Kace je cílem útoků "odstranit nebezpečí pro Stát Izrael", napsal server deníku Times of Israel (TOI).

Olověné ingoty – zdánlivě obyčejný průmyslový materiál, který se v řadě zemí stal zdrojem jedné z největších environmentálních katastrof současnosti. Ilustrační snímek vygenerovaný pomocí AI.
Olověné ingoty – zdánlivě obyčejný průmyslový materiál, který se v řadě zemí stal zdrojem jedné z největších environmentálních katastrof současnosti. Ilustrační snímek vygenerovaný pomocí AI.
Olověné ingoty – zdánlivě obyčejný průmyslový materiál, který se v řadě zemí stal zdrojem jedné z největších environmentálních katastrof současnosti. Ilustrační snímek vygenerovaný pomocí AI.

Olovo zabíjí. Od 35 milionů zasažených dětí po stovky mrtvých

Nedávný případ v bosenském Vareši připomíná, že hrozba olova je stále aktuální. Toxický kov už zasáhl miliony lidí po celém světě – od tragédie v nigerijské Zamfaře, kde zemřely stovky dětí, přes kontaminovanou vodu v americkém Flintu až po současnou krizi v Bangladéši, která ohrožuje 35 milionů dětí. Přinášíme přehled některých z nejzávažnějších případů otravy olovem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama