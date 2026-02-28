Když mířil dokument Virtuální přítelkyně do kin, jeho protagonistky s nadšením i obavami čekaly, co přinese. Rosalinda i Tinix v něm odhalily víc než jen své lechtivé působení na OnlyFans. Ukázaly vlastní zranitelnost, motivace i pochybnosti. Jak se jim ale žije poté, co světla kin zhasla a jejich příběhy začaly žít vlastním životem? Srazila je kritika, nebo si přišly na pořádný balík peněz?
Zatímco náš první rozhovor s Terezou alias Rosalindou z října minulého roku byl o hledání svobody, ten dnešní je spíš o hledání klidu a cesty z vyhoření. A Kristýna alias Tinix? Ta mluví o uzavřené kapitole a chuti tvořit jinak.
I když se obě zúčastnily stejného projektu a jejich působení na OnlyFans bylo v mnohém podobné, dopady zveřejnění dokumentu prožívají jinak. Jedno však mají společné: nad jejich budoucností, a to nejen na této platformě s lechtivým obsahem, visí otazníky.
Vyhoření a možný odchod
„Je to hrozné. Jsme každý týden nemocný. S dětmi je to masakr, když chodí do školky,“ hovoří bez příkras přezdívaná Rosalinda o tom, jak se jí nyní daří, přičemž premiéra pro ni nepředstavovala start nové etapy plné růstu sledujících. Spíš naopak.
„Nepřijde mi, že by mně ten film nějak změnil život. Mně se razantně změnil život už před filmem. Ale spíš mě to všechno zablokovalo,“ přiznává. Nezvyk na mediální pozornost a pocit, že lidé najednou vidí do jejího soukromí, ji zasáhly víc, než čekala. „Asi jsem tak trošku vyhořela. Úplně jsem se potřebovala distancovat od všeho a od všech. Cítila jsem se jak polomrtvá,“ sděluje s mírným smutkem.
A přestože si drží kontakt se stálými fanoušky, se kterými řeší hlavně jejich strasti, nikoli erotiku, platformě jako takové se teď aktivně nevěnuje. Každý den však stojí před dilematem, zda využít potenciál filmu po jeho uveřejnění na online platformu, nebo odejít úplně. „Už bych se toho nejradši zbavila a šla dál. Ale když už jsem do toho filmu šla, pustila lidi do soukromí, tak by mě zase mrzelo, kdyby to vlastně nakonec bylo úplně zbytečný,“ říká.
Zlom a obavy kvůli synovi
Odhalení identity pro ni bylo zlomové, a proto s ním přišla i větší zranitelnost. „Dokud jsem měla zahalenou identitu, bylo to bezpečné a bavilo mě to. Jakmile jsem se odhalila, šlo to pomalu dolů. Už tam byl můj obličej,“ doplňuje. Paradoxně ji ale překvapilo, že reakce okolí byly pozitivní. „Čekala jsem jen to nejhorší. A přišel pravý opak,“ tvrdí. Úlevu však vystřídala únava: „Bylo to hodně emocí naráz.“
A přirozeně se její největší obavy týkají syna. „Kdybych byla sama, tak to neřeším. Ale jsem máma. A proto nad tím tolik přemýšlím,“ dodává s tím, že se snaží si ujasnit, co bude dál. I proto na otázku, zda by do dokumentu šla znovu, odpovídá opatrně. Nelituje, ale ani nejásá.
„Kdyby natáčeli nějaký dodatek, tak bych do toho možná šla, ale nevím. Nechci říkat, že to bylo nejhorší rozhodnutí v mém životě. Věřím, že všechno je tak, jak má být. Třeba mi to ještě přinese něco skvělého,“ polemizuje. A když se zamyslí nad tím, zda jí účast dokumentu spíš dala, či vzala, rozhodně se přiklání k tomu, že vzala. „Přišla jsem o soukromí. Už nemůžu vystupovat tak jako předtím a s tím se ještě musím poprat,“ tvrdí.
Uzavřená kapitola a komplex z dětství
Kristýna alias Tinix působí klidněji. Dokument vnímá jako zachycení své „staré verze“. „Jsem tam naprosto přirozená. Ale je to ta verze mě, která tam byla. Teď už jsem jinde,“ tvrdí.
Možná je to i tím, že její linka nebyla postavená na něčem silném, jako je mateřství, ale na kontrastu dvou světů – běžného zaměstnání a působení na OnlyFans. „Chtěli reflektovat, že holka jako já může mít i normální práci. Spousta lidí nechápala, proč to dělám vedle ní,“ doplňuje a přiznává i hlubší motivaci: potřebu být viděná. „Byla jsem takový skrytý exhibicionista. Možná jsem se cítila v dětství neviděná,“ přiznává.
Nepodstatný článek filmu? Jen realita
Tinix na rozdíl od představy rychlých milionů ukázala i druhou stranu. „Měla jsem nízký počet fanoušků. Říkala jsem věci bez filtru. Jsem ráda, že tam není jen pozlátko. Nevydělávají se tam miliony. Nebo rozhodně je tam nevydělává každý a to si myslím, že bylo důležité ukázat,“ vypráví.
Právě za tuto otevřenost ale sklidila i nečekanou reakci. „Tři lidi mi po dokumentu napsali, že jsem tam byla docela nepodstatný článek, že jsem nebyla moc důležitá,“ říká otevřeně. S tím však nesouhlasí. „Ukázala jsem i tu neúspěšnou stránku a to, že jsem to dělala při full-time práci. To je taky realita. Ne jen ten úspěch a peníze,“ dodává. A možná paradoxně právě tahle kritika potvrzuje, proč byla její účast důležitá.
A ačkoliv tvrdí, že ji vystoupení v dokumentu posunulo k „lepšímu já“, i tak se po premiéře cítila zranitelnější. „Říkala jsem si – teď mě někdo pozná na ulici a přijde hejt i v reálném životě,“ popisuje. Dnes už to ale vidí jinak: „Proč by mi mělo záležet na názoru někoho venku? Já vím, jaká jsem, a vidím, že jsem se změnila k lepšímu, takže jsem spokojená.“ Velkou změnu však film přinesl v rámci její rodiny. „Díky tomu, že ten dokument máma viděla, máme bližší vztah. Víc mě pochopila. A za to jsem opravdu vděčná,“ říká s úsměvem.
Virtuální přítelkyně
Film Virtuální přítelkyně režisérky Barbory Chalupové nabízí vůbec první český filmový pohled do zákulisí platformy OnlyFans. Tři tvůrkyně – Inked Dory, Rosalinda a Tinix – ve snímku odhalují nejen své tělo, ale i motivace, limity a osobní příběhy. Téma svobody, intimity a online vztahů je víc než provokativní – zvlášť když vztahy i sexualita čím dál častěji existují „přes obrazovku“.
Snímek měl premiéru 6. listopadu 2025.
Dokument tak neodhaluje jen obsah pro dospělé či mezery v moderních vztazích, ale především psychiku žen, které se rozhodly vystavit veřejnému pohledu. A to je často mnohem větší odvaha než samotná erotika.
Změna směru
Tinix, stejně jako Rosalinda, OnlyFans dnes aktivně nedělá – musela si odpočinout. A ačkoliv její profil stále existuje, směřuje jinam: k hudbě, psaní, vlastní značce. „Můj projekt jsem já sama,“ říká sebevědomě. Učí se tvořit hudbu od základů, píše texty, buduje nový směr. „Neříkám, že OnlyFans či focení aktů zavírám dveře, ale dlouhodobější smysl v tom nevidím,“ dodává.
A na otázku, zda lituje svého působení ve filmu režisérky Barbory Chalupové, odpovídá: „Nelituju. Šla jsem do toho ne kvůli zviditelnění, ale abych něco předala. A to se, myslím, povedlo.“
Dvě ženy, dvě reakce, jeden film
Zatímco Rosalinda dnes mluví o únavě, pochybnostech a potřebě chránit především svého syna, Tinix působí jinak. Jako by si s filmem prošla očistou. Jedna z nich cítí, že se kruh pomalu uzavírá. Druhá má pocit, že právě začala nová kapitola. Stejný dokument, stejné natáčení – a přesto dvě zcela odlišné cesty. I to je důkazem, že zkušenost s OnlyFans ani s filmem nelze zobecnit. Každá z žen si z něj odnesla něco jiného. A každá za to zaplatila jinou cenu. Obě se ale shodují v jednom: realita je složitější než mediální zkratky a největší intimita není nahé tělo, ale autenticita. A obě dvě také čekají na to, co přinese zveřejnění filmu na online platformě.
Rosalinda dnes stojí na křižovatce. Tinix už vykročila jinam. A dokument? Ten pro ně nebyl cílovou stanicí. Spíš zajímavým experimentem a také zrcadlem.
Poznámka redakce: Oslovili jsme také třetí účastnici dokumentu s dotazem, jak se jí daří po jeho zveřejnění. Poskytnutí rozhovoru však odmítla s odkazem na své soukromí.
Zdroj: autorský text
Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil v sobotu ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Podle Kace je cílem útoků "odstranit nebezpečí pro Stát Izrael", napsal server deníku Times of Israel (TOI).
Ačkoliv Colorado v novém kalendářním roce ztratilo status nezastavitelné mašiny, tabulku NHL stále vede. Také v průměru zasypává soupeře nejvíce střelami a dává nejvíc gólů. S jednou ofenzivní disciplínou si ale neví rady. S přesilovkami.
Nedávný případ v bosenském Vareši připomíná, že hrozba olova je stále aktuální. Toxický kov už zasáhl miliony lidí po celém světě – od tragédie v nigerijské Zamfaře, kde zemřely stovky dětí, přes kontaminovanou vodu v americkém Flintu až po současnou krizi v Bangladéši, která ohrožuje 35 milionů dětí. Přinášíme přehled některých z nejzávažnějších případů otravy olovem.
Tomáš Hertl zkorigoval svým 23. gólem v sezoně NHL prohru hokejistů Vegas 2:3 ve Washingtonu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech jednal s americkým velvyslancem v Praze Nicholasem Merrickem o výdajích na obranu. Píše to dnes Deník N. Vláda chce snížit obranné výdaje ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým minulým kabinetem.