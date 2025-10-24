Zadek, za který se styděla, ji dnes živí. Svobodu maminka našla díky OnlyFans

Šestadvacetiletá Tereza má za sebou složitý vztah, ve kterém došlo k psychickému i fyzickému týrání. Dlouho se přizpůsobovala a potlačovala vlastní přání i tělo, které ji od dětství trápilo. "Už ve škole se mi smáli kvůli zadku. Půlku života jsem se za sebe styděla," přiznává.
Zlom přišel krátce po rozchodu, kdy začala trávit čas sama se synem - chodila do přírody, meditovala. V té době jí kamarádka naznačila, že by si mohla vydělávat na OnlyFans. Dlouho váhala, ale pak si řekla - co když to bude způsob, jak si vzít zpět kontrolu nad vlastním tělem?
I když ji tahle možnost lákala, dlouho si tím nebyla jistá. Nakonec jí dodal odvahu až nový partner, se kterým našla štěstí a klid. "Dokonce jsme spolu vymýšleli přezdívku. Nejdřív jsem tam měla Linda, ale pak z toho vznikla Rosalinda. Trochu to zní jako kartářka Jolanda, ale aspoň to nemá každá druhá," říká se smíchem.
A právě Rosalinda se stala jejím online alter egem - a jak se později ukázalo, i klíčem ke svobodě. "Nikdo mě do ničeho netlačí. Všechno je moje rozhodnutí. A to je ten zásadní rozdíl oproti mému bývalému životu," říká s hrdostí.
Více než erotika
I když si většina lidí OnlyFans spojuje pouze s erotikou, Tereza si nejvíc vydělávám díky "blízkým kontaktům" - pozornému naslouchání svým fanoušků. "Mužům naslouchám, povídám si s nimi. Často je to víc o blízkosti než o fotkách," říká.
Zároveň má jasno - všechno musí mít svoje hranice. "Když je na tom muž závislý, je to problém. Ale chápu ty, kteří to využívají s rozumem - chtějí si popovídat nebo slyšet vlídné slovo. Většinou jde o mladší muže, kteří se mi svěřují s tím, že je na ně velký společenský tlak - z hlediska postavení a majetku - a tak se honí za kariérou a na reálné vztahy nemají čas," myslí si. Otázkou ale zůstává, zda právě tato forma blízkosti pouze ještě víc neprohlubuje osamělost, místo aby ji léčila.
Režisérka, jejíž záměrem bylo nahlédnout za oponu na první pohled známého, ale ve skutečnosti skrytého světa, však skrze film ukazuje, že mladí muži jsou pouze Terezy fanoušci a realita jiných žen na OnlyFans je často odlišná. "Překvapilo mě, že drtivá většina mužů, kteří si takový obsah platí, nejsou osamělí nebo neschopní navázat vztah. Jsou to převážně ženatí muži či partneři v dlouhodobých vztazích. Nejde tedy o útěk před samotou, ale spíše o formu bezpečnějšího flirtu nebo tiché nevěry, kde nehrozí přímá konfrontace," říká Barbora Chalupová, která zároveň chtěla jsem zjistit, zda opravdu platí mediální tvrzení, že dnes stačí, aby se žena svlékla na internetu, a stane se z ní milionářka. "Tahle zjednodušená představa mě fascinovala a možná i proto jsem ji chtěla ověřit," doplňuje.
To však k mužům z OnlyFans není vše. Podle Terezy některé z nich dokonce motivuje k větší pracovní aktivitě. "Tím, že nám chtějí posílat peníze, tak se snaží víc vydělávat. Pro některé je to profesní motor," přibližuje další stránku této platformy. Tento pohled může být inspirativní, ale také zavádějící. Je ekonomická motivace skutečně zdravá, nebo je spíš dočasným sebeklamem?
Obavy i zisk
Když přišla nabídka na účast v dokumentu Virtuální přítelkyně režisérky Barbory Chalupové, zpočátku byla opatrná. Nakonec ale souhlasila - chtěla ukázat, že i "obyčejná holka" či maminka může mít na této platformě své místo. "Trochu se ale teď bojím, že mě hodí do jednoho pytle s jinými aktérkami, které mají nastavené úplně jiné hranice," přiznává Tereza, která ve filmu vystupuje jako Rosalinda a poprvé odhalila i svou skutečnou tvář. "Zatím mi to nic nevzalo. Ale až film vyjde, možná se to změní," přiznává.
"Všechny protagonistky filmu měly jinou motivaci, proč se do této práce pustily: pro jednu to byla touha po finanční nezávislosti, pro druhou potřeba být vidět, pro třetí zase forma osobní svobody a kontroly nad vlastním tělem. Zjistila jsem ale i to, že realita je mnohem složitější a méně atraktivní než jak ji líčí lákavé články o rychlém výdělku," shrnuje Chalupová.
Co je OnlyFans?
OnlyFans je předplacená platforma - založená v roce 2016 britským podnikatelem Timothym Stokelym, kde tvůrci obsahu sdílejí exkluzivní materiál se svými fanoušky výměnou za měsíční poplatek. Je populární díky obsahu pro dospělé, ale najdete zde i tvůrce jiných žánrů. Přesné aktuální počty uživatelů se liší, ale podle dřívějších údajů z roku 2023 se na platformě pohybovalo přes 210 milionů uživatelů a zhruba 2 miliony tvůrců obsahu.
Fanoušci platí tvůrcům přímý měsíční poplatek za přístup k jejich obsahu. Fanoušci mohou komunikovat s tvůrci prostřednictvím chatu a kupovat speciální obsah na přání (pay-per-view). Klíčové je umět si vybudovat fanouškovskou základnu a efektivně ji zhodnotit. Zároveň je důležité pravidelně zveřejňovat nový obsah, komunikovat s fanoušky a případně nabízet speciální placený obsah na přání.
Přestože si nyní vydělává víc než v běžné práci, za největší zisk považuje návrat sama k sobě. "Přestala jsem věřit, že musím být buď hodná, nebo zlobivá. Střídá se to ve mně - a už to v sobě nepotlačuju," přiznává. A její tělo? "Ten zadek, za který se mi smáli, mě dnes živí," říká s humorem i pýchou.
A co její největší výdělek za jediný obsah? Video za přibližně 300 dolarů. "Ale víc vydělám na streamech a hlavně díky individuálním fanouškům - tedy těm blízkým kontaktům. Někdy mi až přijde, že jim to pomáhá posouvat se i v životě," přiznává. Své výdělky si prý šetří, aby se časem mohla věnovat něčemu zcela jinému. Svou práci tak bere vážně, ale ne jako konečnou stanici.
"Uspět na této platformě se ale podaří jen malé části tvůrkyň. Většina z nich nevydělá téměř nic, přestože do tvorby investují čas, energii i vlastní tělo," upozorňuje Chalupová.
Virtuální přítelkyně
Režisérka Barbora Chalupová, kterou proslavil dokument V SÍTI, přichází s novým dílem s názvem Virtuální přítelkyně, který nabízí vůbec první český filmový pohled do zákulisí platformy OnlyFans. Tři tvůrkyně - Inked Dory, Rosalinda a Tinix - ve snímku odhalují nejen své tělo, ale i motivace, limity a osobní příběhy. Téma svobody, intimity a online vztahů je víc než provokativní - zvlášť když vztahy i sexualita čím dál častěji existují "přes obrazovku".
"Bylo náročné najít protagonistky, které by byly ochotné pozvat filmový štáb na rok ke své práci, která je sice z domova, ale za to je velice intimní. To se nám nakonec povedlo, a za tu míru důvěry jsem nesmírně vděčná," říká režisérka. Virtuální přítelkyně vstupuje do českých kin už 6. listopadu 2025 v distribuci Aerofilms.
Přiznání s apelem
A co její rodina? "Mám jen mamku, která jsem o tom řekla před natáčením dokumentu. Ze začátku nebyla nadšená, ale pochopila, že i díky tomu podařilo odejít z toxického vztahu a začít znovu," přiznává. Synovi o práci na OnlyFans samozřejmě zatím neřekla - je ještě malý. Ale uvědomuje si, že den, kdy se na to zeptá, přijde. "Nepřipravuju si proslov. Doufám, že bude brát jako klíčové to, jaká jsem a jak jsem ho vychovala. Až se zeptá, tak mu to řeknu. Všechno," říká odhodlaně.
I když se Tereza díky OnlyFans osvobodila, myslí si, že tato platforma rozhodně není pro každého. "Pokud studuješ, máš sny, chceš kariéru - nedělej to. Můžeš ztratit všechno. Já neměla co ztratit, proto jsem do toho šla," apeluje. Ale těm, kteří už na platformě jsou, posílá jasný vzkaz: "Najdi si svoje hranice. A až to přestane dávat smysl, odejdi. I to je síla," uzavírá.
Díky Rosalindě Tereza přežila těžké chvíle, uzdravila se a postavila na vlastní nohy. A z dívky plné nejistot se stala žena, která už přesně ví, kdo je. Přesto však její příběh zároveň odhaluje, jak křehká může být hranice mezi skutečnou svobodou a snahou nahradit si bolest z minulosti prostřednictvím online intimity. "Film Virtuální přítelkyně není o sexu, ale o potřebě blízkosti, kterou dnešní digitální svět dokáže iluzorně zprostředkovat - a zkoumá hranici mezi intimitou a iluzí, mezi svobodou a závislostí, a ptá se: ‘Kolik stojí láska?’" shrnuje na závěr režisérka dokumentu.