Co se to děje v Antarktidě? „Krvavé vodopády“ vyděsily veřejnost

Na sociálních sítích se v poslední době znovu šíří záběry antarktického ledovce, z jehož nitra vytéká oranžovo-červená až temně rudá voda připomínající krev. Ačkoliv pro mnohé jde o šokující podívanou, která vyvolává otázky i divoké spekulace, tento jev není žádnou novinkou. Vědci ho znají už více než sto let. Přesto málokdo ví, co ho skutečně způsobuje.
Řeč je o fenoménu zvaném jako Blood Falls, tedy Krvavé vodopády, který se nachází v oblasti McMurdo Dry Valleys ve východní Antarktidě. Rudý proud vody zde vytéká z trhlin ledovce Taylor Glacier a stéká do jezera Bonney. Právě kontrast výrazné barvy s jinak sněhobílým ledem dělá z tohoto místa jednu z nejbizarnějších přírodních podívaných na Zemi.
Krvavé vodopády však nejsou novinkou. Poprvé je zdokumentoval geograf, antropolog a polární badatel Thomas Griffith Taylor, když se účastnil nešťastné expedice Terra Nova, a to již v roce 1911. A jeho jméno dnes nese nejen ledovec, ale i celé údolí: Taylorovo údolí.
A ačkoliv se vědci zpočátku domnívali, že červené zbarvení způsobují červené řasy, tato teorie se později ukázala jako mylná.
Pravá krev? Nikoliv
Moderní výzkum odhalil skutečný původ barvy. Voda vytékající z ledovce je extrémně slaná a bohatá na železo. Jakmile se dostane na povrch a přijde do kontaktu s kyslíkem ve vzduchu, železo oxiduje – podobně jako když rezaví kov. Výsledkem je sytě rudé zabarvení, které připomíná krev, i když s ní nemá nic společného.
Pod ledovcem se nachází komplexní síť podledovcových řek a jezero, naplněné touto železitou solankou. Vědci k tomuto objevu dospěli mimo jiné díky radarovému snímkování vrstev ledu, publikovanému například v Journal of Glaciology.
Jedno překvapivé zjištění za druhým
Záhadou dlouho bylo, jak může voda v tak extrémních podmínkách vůbec téct – průměrná teplota v oblasti se pohybuje kolem −17 °C a na povrchu téměř nedochází k tání. Odpověď spočívá právě ve složení vody. Solanka má mnohem nižší bod tuhnutí než sladká voda, a navíc při částečném mrznutí uvolňuje takzvané latentní teplo, které okolní led mírně zahřívá. Jak uvádí samotná studie: „Solanka zůstává kapalná v podledovcovém prostředí díky latentnímu teplu mrznutí v kombinaci se zvýšeným obsahem soli.“ Díky tomu může voda proudit i tam, kde by jinak dávno zmrzla.
Podle vědců jde však také o nejchladnější známý ledovec na Zemi, v němž se dlouhodobě vyskytuje tekoucí voda. Jak uvedla profesorka a hlavní autorka výzkumu Erin Pettitová: „Taylor Glacier je nejchladnější známý ledovec, v němž se trvale vyskytuje tekoucí voda.“ A zajímavé je, že voda nevytéká neustále, ale epizodicky, přičemž přesný mechanismus, který tyto výlevy spouští, zatím není zcela objasněn.
Vědci ale poté přišli s dalším překvapivým zjištěním – v extrémně slané a železité vodě žijí mikroorganismy, které přežívají bez slunečního záření. Díky nim mohou výzkumníci získat cenné poznatky, které mohou přispět k výzkumu možností života mimo Zemi.
Nekončící fascinace
Krvavé vodopády nejsou žádnou novinkou, ale jejich vizuální síla v kombinaci s neznalostí širší veřejnosti z nich dělá ideální „virální“ fenomén. Připomínají, že i dobře prozkoumaná planeta skrývá místa, která vypadají jako z jiného světa – a že za zdánlivě děsivými jevy se často skrývá „jen“ chemie, fyzika a biologie.
Antarktida tak opravdu nekrvácí.
Zdroj: Live Science, National Geographic, Instagram
Prý ji týral a ponižoval. Teď Rybakinová s kontroverzním trenérem v zádech září
Před rokem o sobě četla, jak má vymytý mozek. Jak to s ní dopadne zle. Teď je Jelena Rybakinová ve finále úvodního grandslamu sezony i s kontroverzním trenérem v zádech.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.
Zimní a přechodné boty: podle čeho poznáte skutečnou kvalitu?
Kvalitní zimní obuv představuje rozdíl mezi komfortním chůzí a promrzlými chodidly, mezi jistotou na kluzkém povrchu a rizikem pádu.
Mešní víno to nebylo. Vojáci odhalili, co si Petr Pavel přivezl v krabici z Vatikánu
Pracovalo se na tom téměř patnáct měsíců, než mohl Petr Pavel během své nedávné návštěvy Vatikánu převzít bedýnku se vzácným obsahem. Ve středu ji pak zástupci Hradu předali Vojenskému historickému ústavu a poprvé veřejně odhalili, co nyní Česká republika získala. A byť jsou na více než sto let starém plátně znát vady, historikové jsou nadšení. Získali jeden z nejstarších návrhů české vlajky.
ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.