VIDEO: Z vodopádu se zřítil masivní kus ledu. Turisté unikli o vlásek

Zamrzlý vodopád Valaste v Estonsku se stal dějištěm dramatických chvil. Právě ve chvíli, kdy na vyhlídkové plošině stáli turisté, mezi nimi i děti, se z masivu ledu utrhl velký kus a s rachotem se zřítil dolů. Incident se naštěstí obešel bez zranění – lidé stihli nebezpečné místo včas opustit.
Událost se odehrála v sobotu na severozápadě Estonska. Záběry, které se rychle rozšířily po sociálních sítích, zachycují okamžik, kdy se z výšky uvolňují masivní ledové bloky a řítí se přímo na místo, kde ještě před chvílí stáli návštěvníci. Turisté naštěstí stihli prostor včas opustit a podle dosavadních informací nebyl nikdo zraněn.
Vodopád Valaste, vysoký 30,5 metru, je nejvyšší nejen v Estonsku, ale i v celém baltském regionu. Díky nedávným mrazům se proměnil v působivou ledovou podívanou, která lákala návštěvníky z širokého okolí.
Toto pomíjivé přírodní umělecké dílo je však neustále v pohybu – silný vítr rozfoukává vodu z vodopádu do okolních stromů, kde se při teplotách pod bodem mrazu okamžitě mění v led. Právě tato proměnlivost ale zároveň zvyšuje riziko nečekaných a nebezpečných situací.
Dva americké státy zažalovaly Trumpovu vládu kvůli protiimigračním zásahům
Americké státy Minnesota a Illinois podaly žaloby na vládu prezidenta Donalda Trumpa kvůli rozsáhlým protiimigračním zásahům na svém území. Informovaly o tom dnes agentury Reuters a AP, podle kterých státy nasazení federálních jednotek označily za protiústavní a za nebezpečné použití síly.
ŽIVĚLedovka ochromila Česko. Záchranka aktivovala traumaplán, dráhy budou vracet jízdné
Meteorologové rozšířili oblast, kde do úterního rána hrozí ledovka, na celou západní polovinu Česka. Po mrznoucím dešti se tam může tvořit ledovka silná dva až pět milimetrů. Silná ledovka už nyní komplikuje železniční dopravu na řadě míst zejména ve středních a severních Čechách. Problémy hlásí i ostatní regiony.
ŽIVĚBabišova vláda si přišla do sněmovny pro důvěru. Opozice žádá odvolání Okamury
Koaliční kabinet Andreje Babiše (ANO) dnes požádá sněmovnu o důvěru. Trojice vládních stran má v dolní komoře pohodlnou většinu, vláda proto důvěru pravděpodobně získá.
"Prožíváme těžké časy." Český útočník popsal i osobní trápení
Ondřej Palát v pondělním zápase NHL přispěl dvěma góly k vítězství hokejistů New Jersey nad Minnesotou 5:2. Dvougólový večer předtím v lize prožil naposledy 8. února 2024.
Chystaná největší škodovka se bude jmenovat Peaq. Premiéru bude mít ještě letos
Sedmimístné elektrické SUV vycházející z konceptu Vision 7s dostalo definitivní jméno. Jak je u aut z Mladé Boleslavi tradicí, i tentokrát končí na písmeno Q.