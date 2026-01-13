Přeskočit na obsah
VIDEO: Z vodopádu se zřítil masivní kus ledu. Turisté unikli o vlásek

Linda Veselá

Zamrzlý vodopád Valaste v Estonsku se stal dějištěm dramatických chvil. Právě ve chvíli, kdy na vyhlídkové plošině stáli turisté, mezi nimi i děti, se z masivu ledu utrhl velký kus a s rachotem se zřítil dolů. Incident se naštěstí obešel bez zranění – lidé stihli nebezpečné místo včas opustit.

Ze zmrzlého vodopádu Valaste v Estonsku se utrhl masivní kus ledu.
Ze zmrzlého vodopádu Valaste v Estonsku se utrhl masivní kus ledu.Foto: Pexels
Událost se odehrála v sobotu na severozápadě Estonska. Záběry, které se rychle rozšířily po sociálních sítích, zachycují okamžik, kdy se z výšky uvolňují masivní ledové bloky a řítí se přímo na místo, kde ještě před chvílí stáli návštěvníci. Turisté naštěstí stihli prostor včas opustit a podle dosavadních informací nebyl nikdo zraněn.

Vodopád Valaste, vysoký 30,5 metru, je nejvyšší nejen v Estonsku, ale i v celém baltském regionu. Díky nedávným mrazům se proměnil v působivou ledovou podívanou, která lákala návštěvníky z širokého okolí.

Toto pomíjivé přírodní umělecké dílo je však neustále v pohybu – silný vítr rozfoukává vodu z vodopádu do okolních stromů, kde se při teplotách pod bodem mrazu okamžitě mění v led. Právě tato proměnlivost ale zároveň zvyšuje riziko nečekaných a nebezpečných situací.

Zdroje: Visit Estonia, Nexta

