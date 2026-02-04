Vědci objevili dosud největší organickou molekulu obsahující síru - prvek nezbytný pro bílkoviny a enzymy na Zemi - v mezihvězdném prostoru. Dosud její větší sloučeniny nacházeli jen v kometách a meteoritech. Objev tak označují za „chybějící článek“ v porozumění tomu, jak vzniká chemie života ve vesmíru.
Síra je desátým nejhojnějším prvkem ve vesmíru a klíčovou součástí aminokyselin, proteinů i enzymů. Přesto astronomové v mezihvězdném prostoru dlouho nenacházeli žádné větší sirné molekuly - až dosud.
„Jedná se o dosud největší molekulu obsahující síru, jaká byla ve vesmíru nalezena. Má 13 atomů,“ říká Mitsunori Araki z německého Institutu Maxe Plancka, hlavní autor studie publikované v Nature Astronomy. „Před tímto objevem měla největší molekula jen devět atomů, a i to byl spíš výjimečný případ, protože většina dosud detekovaných molekul se sírou měla jen tři, čtyři nebo pět atomů.“
Molekulu vědci nejprve vytvořili v laboratoři pomocí elektrického výboje v thiophenolu - páchnoucí kapalině obsahující síru, uhlík a vodík - a zaznamenali její „rádiový otisk“. Ten porovnali s daty z radioteleskopů IRAM-30m a Yebes ve Španělsku a našli shodu v molekulárním oblaku G+0,693–0,027, asi 27 tisíc světelných let od Země poblíž centra Mléčné dráhy.
Tyto husté, chladné shluky prachu a plynu astronomové označují jako „hvězdné porodnice“, protože gravitace v nich stahuje materiál do hustých uzlů, z nichž vznikají hvězdy i planetární soustavy.
„Složky obsažené v molekulárním mraku se nakonec přenesou na planety,“ vysvětluje Valerio Lattanzi, spoluautor studie. „Snažíme se zjistit, které složky nakonec povedou ke vzniku života a jak se z jednoduchých molekul dostaneme k životu, jak ho známe na Zemi. Postupně přidáváme další a další prvky do celého obrazu.“
Síra schovaná v kosmickém ledu
Podle Arakiho právě velikost molekuly umožňuje propojit jednoduchou mezihvězdnou chemii s komplexnějšími látkami z komet a meteoritů - tedy s potenciálními stavebními kameny života. Objevená molekula, kterou kromě síry tvoří také uhlík a vodík, dostala jméno 2,5-cyklohexadien-1-thion a rozšiřuje seznam více než 300 dosud pozorovaných mezihvězdných molekul.
Objev ukazuje, že i v řídkých oblacích plynu a prachu mohou vznikat překvapivě složité organické struktury. „Síra přišla na Zemi z vesmíru už velmi dávno,“ říká Araki. „Ve vesmíru jsme však zatím našli jen velmi omezené množství molekul obsahujících síru. Měla by být běžná, ale je těžké ji detekovat.“ Podle dřívější studie je možné, že se „schovává“ v kosmickém ledu.
Vzrušující detektivní příběh
Objev zaujal i další vědce. Kate Freemanová z Penn State University mluví o „vzrušujícím detektivním příběhu“, umožněném kombinací výkonných teleskopů a chytré strategie. Meteority obsahují složité sirné molekuly, které mohly přinést na Zemi chemické ingredience nezbytné pro vznik života. Nové poznatky naznačují, že část z nich mohla vzniknout ještě mimo sluneční soustavu.
Podle Sary Russellové z londýnského Přírodovědného muzea mohla hrát klíčovou roli už u nejranějších mikroorganismů jako zdroj energie. „Přítomnost komplexních organických molekul v centru Mléčné dráhy naznačuje, že biologicky důležité látky mohou být rozšířené po celém vesmíru,“ dodává.
Zdroj: Nature Astronomy, The University of Mississippi, CNN
Mohlo by vás zajímat:
ŽIVĚ"Už nikdy nebude prezidentem všech," zuří Motoristé. Hrad Turka nadobro odmítl
Prezident Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje, sdělil premiér Andrej Babiš k požadavku Motoristů na nominaci poslance ministrem. Prezident Petr Pavel dal dnes jasně najevo, že očekává nový návrh. Motoristé se zlobí.
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání Ruska s Ukrajinou pokračují
Rusko a Ukrajina zahájily ve středu Abú Zabí druhé kolo přímých rozhovorů zprostředkovaných Spojenými státy s cílem ukončit válku. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
Mary Vincent přežila vlastní smrt. Příběh vzdoru patnáctileté dívky proti lidskému monstru
Modrá dodávka ji měla dovézt domů, místo toho s ní zamířila do pekla. Patnáctiletá Mary Vincent přežila brutální útok násilníka, který ji připravil o obě ruce a nechal v rokli v přesvědčení, že vykrvácí. Přežila – a usvědčila ho. Jenže systém ho po letech pustil zpět na svobodu, kde znovu zabíjel. Dnes Mary inspiruje svět svými obrazy i vlastnoručně vyrobenými protézami.
ŽIVĚBez jaderných limitů? Moskva slibuje opatrný postup po konci smlouvy New START
Poslední rusko-americká jaderná smlouva New START o omezení jaderných zbraní má vypršet v noci na čtvrtek a zatím nic nenasvědčuje jejímu prodloužení. Papež Lev vyzval obě strany k zachování omezení, Kreml uvedl, že Rusko bude jednat odpovědně. Podle expertů by nejhorším scénářem byly nové závody ve zbrojení, informovala ve středu agentura Reuters.
Bilance obětí v Gaze po izraelských útocích se zvýšila na 21
Počet obětí středečních izraelských útoků v Pásmu Gazy vzrostl na 21, mezi zabitými je nejméně šest žen a tři děti, píše agentura AFP s odvoláním na tamní civilní obranu. Prvotní údaje uváděly devět zabitých, posléze 17. Izraelská armáda dříve uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn.