Tři zimní dny v Mozartově městě. Salcburk je gastronomický ráj s lyžováním na dosah

Cestovatelský průvodce Lonely Planet vybral alpské město jako jednu ze žhavých destinací letošního roku. Návštěvníky z celého světa zve především na stoleté výročí jednoho z nejpopulárnějších hudebních festivalů v Evropě, který se uskuteční v létě. Salcburk je ale kouzelný také v zimě a na jeho prozkoumání vám postačí i prodloužený víkend. Přečtěte si, co neminout.

Město na řece Salzach je od roku 1996 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Kolébka hudby a rodiště Wolfganga Amadea Mozarta byla založena v roce ´45, a to získáním práva municipia, neboli správní závislosti na Římu. Kromě Mozarta se zde narodil také například rakouský arcivévoda Leopold Ferdinand Salvátor nebo jezdec formule 1 Roland Ratzenberger. Se Salcburkem je spojena také česká herečka Lída Baarová, která zde zemřela.

Salcburk se nachází v dobré dojezdové vzdálenosti od českých hranic, do města se dostanete autem zhruba za dvě hodiny. Pokud vůz nemáte nebo neřídíte, dopravíte se sem pohodlně také přímým autobusem z Prahy nebo vlakem s přestupy.

První den na kopci s výhledem

Obhlídku města lze začít třeba u pevnosti Hohensalzburg, kam se můžete svézt lanovkou z historického centra města. Jezdí každých deset minut a měří celkem 200 metrů. V zimní sezoně je otevřena od devíti ráno do pěti odpoledne. Cena za jízdenku lanovkou je zahrnuta v ceně vstupenky do pevnosti, samostatné jízdenky se prodávají až přímo na místě.

Pevnost patří mezi nejstarší části města a dříve sloužila jako obranný komplex, rezidenční sídlo knížecích arcibiskupů, ale také jako věznice či kasárna. Za první světové války zde byli vězněni italští vojáci. Dnes slouží také jako místo pro umělecká setkávání. Vstupné na Hohensalzburg stojí od 13,2 eura v případě, že si jej objednáte dopředu přes internet.

Z Hohensalzburgu se lze vydat pěšky přes zalesněný kopec Mönchsberg, kam chodí řada místních odpočívat v každém ročním období, do Museum der Moderne. Zde lze obdivovat modernistická díla autorů od 2. světové války až dodneška. Otevřeno je od úterka do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Vstupenka pro dospělého stojí osm eur, děti, senioři a studenti zaplatí šest eur.

Celodenní chození je pak ideální zakončit v některé ze salcburských vyhlášených restaurací. Salcbursko se pyšní nejvíce kuchařskými čepicemi, což je rakouské ocenění podobné michelinským hvězdám.

Mezi místní špičkové restaurace oceněné i Michelinem patří Ikarus, Esszimmer či SENNS.Restaurant. Pokud chcete vyzkoušet lokální speciality, vyrazte do Goldene Kugel, Bankhammer Braugasthaus či do Gablerbräu.

Den na svahu

Velkou výhodou Salcburku je dobré dopravní spojení do lyžařských středisek. Do Flachau, Wagrain a St. Johannu jezdí speciální skibusy, které lyžaře svezou zdarma, pokud mají dopředu koupený skipas. Místní i turisté tak ráno vyráží na sjezdovku, kde stráví den za městem, a večer se do něj zase vrací.

Do resortů se kromě skibusu dá dostat také vlakem. Ve středisku St. Johann či Radstadt se nachází vlaková zastávka, do Flachau a Wagrainu je potřeba přestoupit ještě z vlaku na autobus.

Lyžařské vybavení si lze půjčit v areálu, stejně jako si zamluvit lekci lyžování s instruktorem. Jednodenní skipas stojí pro dospělého v hlavní sezoně 56 eur, pro dítě 28 eur. Pokud nelyžujete, vyzkoušet můžete třeba některou ze 17 lyžařských drah, běžky nebo procházku zasněženou zimní krajinou.

Kulturní a gastro toulky městem

Závěrečný den můžete začít třeba vydatnou snídaní ve vyhlášené restauraci Seven Senses v ulici Giselakai, která se pyšní nádhernou terasou. Bohaté snídaňové menu pořídíte za 26 eur (v přepočtu zhruba 670 korun), lze si však také objednat samostatnou omeletu s kávou, za což zaplatíte o polovinu méně.

Odsud pak lze rovnou vyrazit pěšky do Mozartova domu na Makartplatz, kde se nachází tematické muzeum. Rodina slavného skladatele zde žila od roku 1773 až do roku 1787, pro veřejnost byl otevřen před 23 lety.

Návštěvníci si mohou prohlédnout Mozartův klavír, originální dokumenty a portréty, stejně jako si přečíst informace o historii domu a rodině Mozartových. Dům je otevřen denně od devíti ráno do půl šesté večer a vstupné pro dospělého stojí 11 eur. Se Salcburskou kartou (Salzburg Card) je vstupné zdarma.

Právě místní Salcburská karta je vhodná zejména pro návštěvníky, kteří plánují prozkoumat co nejvíce památek ve městě. Karta se dá pořídit na jeden až tři dny a zajišťuje bezplatný jednorázový vstup do všech pamětihodností a muzeí, bezplatnou přepravu MHD, včetně plavby lodí, přednostní vstup bez čekání ve frontách a další slevy. Třídenní karta v zimní sezoně stojí 39 eur pro dospělého a 19,5 eura pro dítě. Objednat se dá on-line, na recepci hotelu nebo v informačních centrech.

Pohádkové kouzlo baroka

Salcburku se přezdívá Řím severu a jeho architektura se vyznačuje především barokními prvky. Kromě kostelů a zámků okouzlují návštěvníky z celého světa působivé měšťanské domy ze středověku a velkoryse koncipovaná náměstí s italským šarmem. Pokryté sněhem pak mají přímo pohádkové kouzlo.

Při návštěvě města rozhodně nelze minout dominantní Salcburskou katedrálu či muzejní komplex DomQuartier, který vznikl v roce 2014 z bývalého Salcburského chrámu a rezidence společně s benediktinským klášterem svatého Petra.

Salcburská procházka by se neměla obejít ani bez návštěvy některé ze zajímavých kaváren. Nejstarší je Kaffeehaus Tomaselli, kam častokrát údajně zavítal samotný Mozart, nebo Cafe Konditorei Fürst.

Kromě kávy si dopřejte pralinku z pistáciového marcipánu, nugátového krému a tmavé čokolády, kterou celý svět zná jako Mozartovu kouli a dodnes se vyrábí ručně ve čtyřech cukrárnách původního vynálezce Paula Fürsta ve městě.

Další sladkou specialitou jsou pak salcburské noky. Tři dozlatova upečené nočky symbolizují místní kopce Mönchsberg, Kapuzinerberg a Rainberg. Ale pozor, nočky jsou tak syté, že se doporučují jíst raději v páru.

Originální suvenýry nebo zboží luxusních značek byste se měli vydat hledat do ulice Getreidegasse v srdci Starého města. Nachází se zde i neméně zajímavé domy s nádhernými portály a okny. Ty jsou stále opatřeny letopočty, jmény dřívějších obyvatel i kovanými a částečně zlacenými cechovními znaky nad vchody.

Tři dny v Salcburku utečou jako voda, na výlet do zasněženého Říma severu však určitě nezapomenete.

