Češka se přestěhovala z Žižkova do Alp. Žít tu je nádhera, nezamykáme ani auto, říká

Jitka Džičoevová pochází z pražského Žižkova, před deseti lety se však společně s manželem a dětmi přestěhovala do Ramsau am Dachstein v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Naučila se německy, udělala si kurz sanitářky a dnes pracuje v jednom z luxusních hotelů. Na horský klid, pohodu a procházky nedá dopustit. Aktuálně.cz prozradila, kam chodí nejradši i co by návštěvníci střediska neměli minout.

"Manžel jako bývalý sportovec jezdil do Schladmingu pravidelně a společně s našimi malými dětmi jsme tam trávili taky dovolené. Když pak měl jít syn do školy, rozhodli jsme se v Rakousku zůstat, řekli jsme si, že to vyzkoušíme a zpátky do Prahy se můžeme kdykoliv přestěhovat," vypráví na úvod sympatická 37letá blondýnka.

Její manžel dříve reprezentoval Gruzii ve sjezdovém lyžování a Alpy se tak pro něj, stejně jako pro ni, staly druhým domovem. Schladming-Dachstein je navíc podle Jitky Džičoevové ideální pro rodiny s dětmi. A ačkoliv ze začátku neuměli německy, místní je přijali dobře.

"Rakušané byli zvědaví, koukali na nás a vyptávali se, proč jsme se tam přestěhovali a jak se nám bydlí," říká s tím, že na cizince jsou tu zvyklí. "Jezdí tam spousta sportovců a pracujících z různých zemí a taky znám řadu cizinek, které se do Rakouska provdaly," dodává.

Jazyk se postupně naučila společně se svými školou povinnými dětmi během vypracovávání domácích úkolů. Chvíli pracovala jako pomocná síla v jedné z místních domácností a před třemi lety vystudovala také roční kurz na sanitářku. Dodneška působí jako dobrovolnice u Červeného kříže ve Schladmingu, jezdí tak se záchrankou pro zraněné návštěvníky regionu nebo odváží staré lidi na prohlídky k lékařům.

"V zimě pomáháme hlavně lyžařům, v létě pak třeba jezdcům na horských kolech. Na Planai je totiž speciální dráha pro kola, takže tam se bohužel taky často něco stane. Vypomáháme tak horské službě, ti jsou u zraněných nejdřív, my je pak přebíráme, abychom je převezli do nemocnice ve Schladmingu," vysvětluje. Lyžaři všech věkových kategorií si podle ní nejčastěji zraňují kolena nebo ruce.

"Češi jsou nenároční a strašně milí hosté"

Kromě toho tři roky pracuje jako recepční ve čtyřhvězdičkovém hotelu Rittis Alpin Chalets přímo v Ramsau. A jak sama říká, čeština se jí při práci velmi hodí. Čeští hosté totiž patří hned po těch rakouských mezi nejčastější návštěvníky.

"Češi jsou většinou hrozně nenároční a strašně milí. Rakušani a Němci jsou taky samozřejmě normální, ale občas jsou někteří trochu namyšlení. Zato s protivným Čechem jsem se ještě nesetkala," říká.

Štýrské středisko Schladming-Dachstein je pátým největším lyžařským areálem v Rakousku a každým rokem sem míří tisíce českých turistů. Jen během loňské zimy navštívilo Štýrsko téměř 241 tisíc Čechů, což z něj dělá třetí nejpopulárnější lyžařskou destinaci v zemi.

Místní lyžováním žijí

Velmi často sem také jezdí rodiny s dětmi, kterým Džičoevová radí, kam s nimi vyrazit. V zimě je také rodiče mohou svěřit do péče lyžařských školiček nebo na celodenní hlídání školenému personálu v regionu.

"Každá lokalita má svou vlastní lyžařskou školu, u nás v Ramsau jsou hned tři. A jako instruktoři zde působí místní, kteří pak v létě pracují jinde. Jsou tam starší i mladší instruktoři, i můj syn si teď dělá instruktorský kurz. Místní lyžováním prostě žijí," ilustruje.

Ačkoliv byl její manžel závodní lyžař, sama je podle svých slov spíše letní typ a "lyžuje, jenom když musí".

"Jsem opatrný lyžař, takže když jdu s dětmi a manželem, chodíme na lehčí sjezdovky u nás v Ramsau," prozrazuje s tím, že raději má procházky se psem zimní krajinou. "Když mám volno, raději jdu se psem na procházku. Když jde zbytek rodiny lyžovat, většinou si někde dáme sraz a společně se pak najíme na některé horské chatě." Trasy pro pěší kopírují běžkařské tratě, v oblasti jich je více než 220 kilometrů.

Ráda si ale také vyjede na vrcholek ledovce Dachstein, jenž se pne do výšky 2700 metrů. "Na Dachstein by se měl jet podívat každý. Když je hezké počasí, je tam krásně. Nahoru vás vyveze gondola a pak se můžete projít po okolí nebo v zimě můžete s výstrojí sjet z druhé strany Dachsteinu do jiného regionu."

Lyžař, nebo farmář

Právě nadmořská výška Dachsteinu zajišťuje dobré lyžařské podmínky až do pozdního jara. Není divu, že region je rodištěm mnoha slavných rakouských sportovců, například skialpinisty Andrease Fischbachera nebo sjezdového mistra a olympijského reprezentanta Klause Krölla.

V jejich stopách by jednou chtěl jít i patnáctiletý syn Jitky Džičoevové, který má před sebou první lyžařské závody FIS (Fédération internationale de ski, v překladu Mezinárodní lyžařská federace, pozn. red.). Ačkoliv chodí do lyžařské akademie ve Schladmingu, během zimní sezony se mu intenzivně věnuje také jeho otec, jenž pracuje od jara do podzimu. Jejich dvanáctiletá dcera Anička sice taky lyžuje, ale podle Jitky Džičoevové do zimního sportu není zapálená tolik jako její bratr.

V Ramsau am Dachstein, které leží v podobné nadmořské výšce jako valašský Radhošť, žije 2812 stálých obyvatel, je však také populárním turistickým střediskem, a to jak v létě, tak v zimě. V roce 1999 se zde konalo také mistrovství světa v klasickém lyžování.

"Člověk je tady buď lyžař, nebo farmář," říká žena s nadsázkou. Lokální dětské lyžařské závody se tak často podobají sousedským setkáním. "U nás se to v zimě všechno točí kolem lyží," dodává Džičoevová.

Na svém rakouském domově má nejraději čerstvý vzduch, pořádek, krásnou krajinu a klid. "Žít tady je nádhera. Nikdy jsem se nemusela bát o děti, odmalička lítají pořád někde venku a my o ně nemusíme mít strach. Nezamykáme auto a kola a lyže můžou stát jen tak před domem. Když se pak vracíme do Prahy, musíme si zvykat, že tady to tak nejde a musíme všechno poschovávat a zamknout."

"Ale je pravda, že Rakušani z Vídně si svoje auta taky automaticky zamykají, čemuž se vždycky trochu směju. Ale asi je to v rakouských i českých městech stejné," dodává.

Spousta atrakcí pro děti

Kromě Dachsteinu taky ráda chodí na místní koupaliště Ramsau Beach nebo do Schladmingu na vodopády Riesachfälle. V zimě stojí podle ní za návštěvu taky snowparky na Planai. "Na kterékoliv hoře jsou vždycky atrakce i pro děti," pochvaluje si. "O tomhle regionu se taky říká, že má největší koncentraci koní na osobu, takže je ideální na vyjížďky na ponících nebo na koních," říká.

A co by si ještě podle ní neměli návštěvníci Schladming-Dachsteinu nechat ujít? "Za mě určitě kaiserschmarrn, což je císařský trhanec. A děti vždycky milovaly germknödel, což je kynutý ovocný knedlík plněný povidly, přelitý vanilkovou omáčkou, posypaný mákem a cukrem," vysvětluje.

Ačkoliv do Prahy jezdí pravidelně za rodinou, po životě v hlavním městě Česka se jí příliš nestýská. Naopak si pokaždé musí zvykat na hodně lidí. "Na mě je tady strašně moc lidí, vždycky si musím postupně zvyknout, přitom jsem tady žila celý život," říká se smíchem.

Po letech také přišla na to, proč se jejímu manželovi zalíbilo právě ve vesničce pod Dachsteinem. Velmi se totiž podobá horské oblasti Gruzie, odkud pochází.

