Čecha vyhodili z práce, odjel do Bangkoku a vrátil se v tuk-tuku. Příběh ho teď živí

Dobrodruh Tomáš Vejmola si vymyslel naprostou šílenost, ale dokázal pro ni nadchnout své příznivce. Ti se složili na jeho cestu do Bangkoku, kde si pořídil vozítko tuk-tuk, a z Thajska se v něm vrátil domů do Hranic na Moravě. O cestě psal zápisky na blogu Tomík na cestách a v květnu mu vychází stejnojmenná kniha. "Táta mně řekl, že jsem idiot. Cestovatel Láďa Zibura mi povídal, že by to rychleji zvládl pěšky," líčí Tomáš Vejmola pro Aktuálně.cz.

Tomáš Vejmola (29) z Hranic na Moravě se nejprve vyučil instalatérem. "Ale pak jsem zjistil, že jsem úplně levej, tak jsem šel na vejšku na pajdák, tam mě vyhodili, tak jsem šel dělat marketing," popisuje s typickým humorem jednu z mnoha životních zápletek.

V práci častěji koukal zasněně z okna a přemýšlel o dálkách a cestování, než aby pracoval. Vyhodili ho, odešel do Anglie a začal si vydělávat na cestování. Šetřil tak, že pět měsíců pracoval na stavbě a jedl jen čínské polévky.

V roce 2016 prodal, co se dalo, a vyrazil na první dvouměsíční cestu do Indie a Nepálu. Coby nezkušený nováček si myslel, že zřejmě nepřežije. Ale když se vrátil v pořádku domů, dobrodružný život mu natolik učaroval, že brzy balil znovu.

Tentokrát si vymyslel, že pojede na kole 7000 kilometrů do Gruzie a zpět, a to aniž by měl s nějakými delšími cyklotrasami zkušenosti. Peníze získal i pomocí crowdfundingu, z cesty psal vtipné blogy pro stále širší okruh svých příznivců. Po 101 dnech a návštěvě osmi států se opět živ a zdráv vrátil domů. V Česku byl už natolik populární, že začal pořádat přednášky po celé republice.

Fanoušci se ho prý ptali, kdy zase něco vymyslí, že moc rádi čtou jeho humorné zážitky. Nabízeli se, že opět finančně vypomohou. A tak přišel ještě šílenější nápad a další crowdfundingová akce. Tomáš vyhlásil, že poletí do Bangkoku, zde si koupí tuk-tuk a s ním dojede zpět na Moravu.

S malým batůžkem na zádech nakonec odletěl do Bangkoku a ptal se místních taxikářů, zda by mu prodali svůj tuk-tuk.

"Oni to nechápali a ptali se mě, kam s ním chci jet, jestli na letiště nebo do hotelu, že mě tam hodí. Řekl jsem jim, že s tím chci jet na Moravu, a ukazoval jim ji na mapě. Oni mě posílali do háje, že si z nich dělám srandu."

Tuk-tuk Je thajské taxikářské vozítko. Bizarní motorizovanou tříkolku tvoří vepředu motocykl a vzadu zastřešený dvoukolový vozík. Obvykle jezdí tak 50 kilometrů v hodině, občas ze sebe vymáčkne i 70 kilometrů za hodinu.

Dva týdny marně hledal v ulicích někoho, kdo by mu vozítko prodal. "Většinou mě odháněly manželky těch taxikářů. Říkaly, že by si manžel za ty mé peníze koupil akorát tak hodně chlastu a měl by po živnosti."

Pak mu prodali 35 let starý a nepojízdný stroj. Rozhodl se, že ho opraví, a nazval ho Žihadlo. Napadlo ho zavolat na Moravu tatínkovi, který je automechanik. "Táta mi ale řekl, že jsem debil. Tak jsem mu chtěl dokázat, že když se člověk pro něco rozhodne, tak že to taky dokáže. Koukal jsem thajskému automechanikovi pod ruce a pečlivě ho sledoval. Umím to teď výborně, asi si tady na Moravě otevřu autoopravnu na tuk-tuky," směje se.

Nakonec jel domů rok a půl, ujel 13 301 kilometrů a absolvoval prý 999 oprav a 451 čištění karburátoru. Poháněla ho touha dovézt první tuk-tuk na Moravu a vozit v něm lidi - udělat jim radost. "Láďa Zibura (cestoval, pozn. red.) mi říkal, že by to zvládl pěšky rychleji, což byla pravda," říká.

Během stovek oprav postupně kompletně vyměnil většinu dílů, takže si v podstatě sestavil úplně nový vozík.

Největší potíž s dopravou ho paradoxně nepotkala na silnici za volantem, ale v momentě, kdy si vozidlo posílal lodí z Indie do Íránu, aby nemusel jet přes Pákistán, kde je hraniční přechod ve výšce 4500 metrů nad mořem, což by nevyjel.

"V dokumentech jsem měl napsáno, že to potrvá pět dnů, ale trvalo to nakonec dva měsíce a pak mi ho ta indická přepravní společnost nechtěla vydat a stále ze mě vymáhala více peněz. S nimi obchodovat je naprosto šílené," vypráví.

Několikrát mu šlo i o život. Ve východní části Indie ho prý pronásledoval Ind s nožem, jednou se tuk-tuk ocitl v plamenech a hasil ho holýma rukama a také ho píchla coby alergika včela do krku. O všechny zážitky se dělil s lidmi na blogu. "Ale mamince jsem vždy zavolal předem, aby se neděsila, že všechno dobře dopadlo," dodává.

Na dotaz, jak jel s tímto netradičním vozítkem po silnici v Evropě, kde patrně zákon o silničním provozu nepamatuje na tuk-tuky, s úsměvem odpovídá: "No to se prostě musíte vyhýbat silničním kontrolám!"

Vše mu procházelo a úspěšně prokličkoval až na Slovensko, kde ho poslední den cesty zastavili celníci a ptali se, co to má znamenat a odkud s tím jede. "Po pravdě jsem odpověděl, že z Bangkoku. Chvilku se na mě dívali, pak mávli rukou a říkali: Tak jeď!"

Na konci července 2018 dojel zdárně do Hranic na Moravě, kde ho vítalo zaplněné náměstí. A splnil se mu i sen dělat lidem radost a vozit ve svém Žihadle kamarády i veřejnost? "No, on je teď nepojízdný," směje se. "Teď pořád jezdím po přednáškách a nestíhám, ale na léto ho určitě opravím a dojde na spanilé jízdy!"

Zpátky do práce nespěchá. Žihadlo mu přineslo nesmírnou popularitu, takže ho přednášky solidně uživí.

