Na svou smrt nevěřím, říkával Dalí a naplánoval si nejopulentnější hrobku na světě

Extravagantní a megalomanský, geniální - takový byl španělský umělec Salvador Dalí. Černovlasý muž s dlouhým zahnutým knírem a vyvalenýma očima se stal popkulturní ikonou, jejíž věhlas přetrvává i 35 let po jeho smrti. Seznámit se s velikánem surrealismu mohou návštěvníci Dalího muzea ve španělském městě Figueres a následně pak v Port Lligat, kde umělec tvořil a odpočíval.

"Na svou smrt nevěřím," řekl Dalí v jednom z dokumentů, které o něm vznikly. "Neumřete?" ptá se redaktor. "Obecně ve smrt věřím, ale rozhodně ne ve smrt Dalího," odpovídá umělec. Zda na něj při tomto rozhovoru mířila největší kamera na světě, tak jak si to přeje v nedávném komediálním filmu Daaaaaalí!, který natočil Quentin Dupieux, se dá těžko odhadovat.

Ve snímku, který měl v Česku premiéru na jaře, surrealistický umělec dělá drahoty s poskytnutím interview mladé nezkušené novinářce. Setkání neustále odkládá nebo přerušuje hned na začátku a klade si různé požadavky, třeba právě ten, že rozhovor s ním musí být natočený jen na tu největší kameru na světě, jinak ho dělat nebude.

Film je dalším dokladem toho, že Dalí alespoň v kultuře stále žije. O jeho talentu se může přesvědčit každý, kdo zavítá do katalánského města Figueres. Výprava stojí za to, ale je třeba se připravit, že výlet do umělcovy imaginace bude náročný. K vidění je toho tolik, že se návštěvníkovi může až zavařit hlava.

Proto se pak vyplatí zajet do přímořského Port Lligat, kde se rád léta osvěžoval i samotný Dalí. Z původně neznámé rybářské vesničky je dnes díky věhlasnému umělci místo hodné zastavení. Přesvědčte se v galerii.