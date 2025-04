Film o Nepelovi dotočen. V roli trenérky krasobruslařské legendy se objeví Arabela

Padla poslední klapka biografického snímku Nepela o největší legendě československého krasobruslení a film míří do cílové rovinky. Po měsících intenzivního natáčení, které zavedlo štáb do Bratislavy, Prahy, New Yorku či na známý zimní stadion v Berouně, film čeká fáze postprodukce. Silný lidský příběh o vítězství, svobodě a důležitém odkazu bude mít premiéru v kinech na začátku příštího roku.

Natáčení začalo 19. prosince 2024 a zabralo celkem 26 natáčecích dní. Ondrej Nepela zaujal celý svět nejen svoji brilantní technikou a profesionálním přístupem, ale také výjimečným charismatem. Film však odhaluje i jeho silný osobní příběh - zápas o svobodu a právo být sám sebou. "Děkuji skvělému štábu a všem, kteří se na tom natáčení podíleli. Věřím, že zážitky z natáčení se přenesou do výsledného filmu. Scény ze zimního stadionu v Berouně, kde jsme postavili věrnou repliku MS ze 73, budou ozdobou filmu. Čeká nás ještě náročná postprodukce včetně 3D modelování stadionu a digitální propojení tváře herce Adama Kubaly s krasobruslařským dabérem," řekl k natáčení režisér snímku Jakub Červenka. Zobrazit 9 fotografií Natáčelo se i v New Yorku Filmaři navštívili místa, kde se Ondrej Nepela v roce 1972 pohyboval s trenérkou Hildou Múdrou krátce po vítězství v Sapporu a Calgary. Na záběrech tak budou k vidění ikonické lokality jako Socha Svobody, Coney Island či Brooklynský most. Tým přivítal i generální konzul Arnošt Kareš. Diváci se také mohou těšit na autenticitu v podobě originálního oblečení trenérky Hildy Múdré, které pro účely natáčení zapůjčil její syn Pavol Múdry: "Velmi si vážím památky na Ondreje i moji mámu. Je pro mě ctí, že jsem se mohl podělit o její šaty i vzpomínky. Film plně podporuji, je to krásná připomínka jejich životů i úspěchů." Režisér Jakub Červenka k tomu dodává: "S Pavlem jsem v kontaktu víc než pět let. Jeho otevřenost a důvěra je pro mě nesmírně cenná, díky němu můžeme věrně zobrazit příběh Ondreje a Hildy." Představitel Nepely se hledal víc než rok Unikátní film vzniká v koprodukci s Českou televizí a za podpory Státního fondu kinematografie (ČR), Audiovizuálního fondu (SR) a Pražského filmového fondu. Jako Nepela se divákům představí Adam Kubala. "Více než rok jsme hledali vhodného představitele pro Ondreje Nepelu. Věděl jsem, že to musí být Slovák a výběr Adama Kubaly byla trefa do černého. Po dobu natáčení to občas působilo, jako by Ondrej skutečně ožil," prozradil o hlavním herci režisér. Související Třídní sraz po letech a „na tělo“. Hřebejk točí nový seriál podle knihy Formanové Role Hildy Múdré se ujala Jana Nagyová: "Krasobruslení bylo mým dětským snem. Tento film mi ho alespoň částečně splnil. Svěřit mi úlohu Hildy považuji za životní roli - o to víc, když nám její rodina poskytla autentické šaty a šperky," říká o obsazení do role trenérky Nagyová, kterou diváci znají především jako pohádkovou princeznu Arabelu. "Arabela navždy zůstane ikonickou postavou, ale hrát tak výjimečnou osobnost, jako byla paní Hilda, považuji za svoji životní roli," zdůraznila znovu herečka. Ve vedlejších rolích se objeví další herecké tváře, jako je například Jozef Vajda, Roman Luknár, Adela Dukátová, Ela Lehotská, Karel Dobrý, Cyril Dobrý či Kristýna Špačková. Scénář napsala Nina Morgenstein a za kamerou stál Martin Štrba.