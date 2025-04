Dva kamarádi James Norbury a Alex Felstead si splnili svůj dětský sen. Po vzoru Froda Pytlíka a jeho přátel ze světoznámé trilogie Pán prstenů se vydali na 500 kilometrů dlouhou výpravu napříč Severním ostrovem Nového Zélandu. Na sobě měli kostýmy hobitů a s sebou repliku prstenu.

Jejich dobrodružství, kterým chtěli oslavit dílo J. R. R. Tolkiena a inspirovat ostatní k objevování přírody, odstartovali 8. března v idylickém Hobitíně, známé filmové vesnici hobitů. Odtud pak přes tři týdny putovali pěšky a na kánoi směrem k Ngāuruhoe, tedy filmové Hoře osudu.

Bojovat přitom museli - podobně jako jejich románoví a filmoví souputníci - s nejrůznějšími překážkami. Čekaly na ně elektrické ploty, náročné terény, drsné peřeje divokých řek, husté lesy či zarostlé stezky, kterými si proráželi cestu. Poprat se navíc museli i s nepříznivým počasím.

Příroda si s nimi pohrála také na úplném konci jejich výpravy. Radost, že jsou téměř na vrcholu sopky, totiž vystřídal strach. Vulkán začal chrlit kouř a ozvalo se i několik silných explozí. "Všechno to bylo, jak to mělo být, jako by nám dnes horští bohové připomněli, kdo tady má pořád navrch," vyznával se James Norbury na svém instagramovém profilu. Svou cestu tak zakončili během na plný plyn ze 45stupňového svahu.

Ani tyto nezdary jim ale na optimismu neubíraly. I proto se jejich videa, která natáčeli na Instagram, stala velmi populární. Vzniknout by z nich měl i velký seriál na YouTube, který by mohl nadchnout a inspirovat také ostatní dobrodruhy, aby se pustili do plnění svých snů. Jak totiž říkají, svoje vlastní epické dobrodružství může zažít úplně kdokoli, nečeká jen na vrcholové sportovce.

James Norbury je známý svými neobvyklými kousky a výzev se rozhodně nebojí, naopak. V září loňského roku zdolal 30 nejvyšších vrcholů v Anglii, Skotsku a Walesu za pouhé tři dny. Během této doby urazil víc než 161 km a nastoupal 14 tisíc metrů. Dlouho odpočívat nevydrží ani po své poslední novozélandské výpravě, už teď plánuje další dobrodružství. Jak totiž píše na svém profilu: "Toto je teprve začátek, první z mnoha podobných dobrodružství, která přijdou." Příští cestu chce navíc vymyslet i se svými sledujícími.