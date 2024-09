Tři géniové rozluštili kód Enigmy už před válkou. Barevná Poznaň jim vzdává hold

Tip na ubytování a gastro zážitek v Poznani

V klidné části Poznaně, z níž je to jen pár stanic tramvají (lístek se dá koupit pohodlně kartou ve vagonu) do centra, se ve zrekonstruované starožitné cihlové budově nachází Ilonn Boutique Limanowskiego, který si do svého výběru přidalo i Amazing Places. Je to jeden z jejich tipů zajímavých ubytování v Polsku.

V přidružené restauraci The Time, která se ale nachází blíže centru, je v nabídce kromě jiného Poznaňská kachna, která se připravuje s jablky a je jedním z receptů, na něž je velkopolská kuchyně nejvíce hrdá. Obě místa se letos dostala do červeného průvodce Michelin, který oceňuje zdejšího marinovaného sledě.

Další užitečná doporučení, kde se v Poznani najíst, se dají najít na Visit Poznaň.