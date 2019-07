Nejzcestovalejšímu Čechovi je 90 let. Projel všechny státy světa, pokořil i Hanzelku

Touha cestovat i soutěživost udělaly z devadesátiletého Miroslava Šnejdara z Ostravy nejzcestovalejšího Čecha. Navštívil všechny státy světa. Na 366 zahraničních cestách strávil přes 12 let života. Nejdřív jezdil do zahraničí kvůli zaměstnání, později aby pokořil cíle, které si sám stanovil, například navštívit všechna města s více než milionem obyvatel. Jen do Číny kvůli tomu musel pětkrát. Jako českého cestovatelského rekordmana ho ve čtvrtek ocenila pelhřimovská Agentura Dobrý den spravující české rekordy.

"Je to určitá soutěživost. Už jsem předhonil Hanzelky (Zikmunda). Hanzelka nemá ani polovic toho, co mám já. Ani tolik dní tam nebyl. Hanzelka byl (v zahraničí) osm a půl roku, já přes 12 let. Hanzelka má 83 států, já jich mám 180 a něco," řekl Šnejdar.

Včetně obydlených ostrůvků a závislých území či kolonií ještě počet navštívených zemí stoupne na víc než 250. "Země a teritoria počítám podle oficiálních seznamů OSN, které jsem sledoval přes 30 let," řekl Šnejdar.

Doložit všechny své zahraniční cesty nebyl pro Šnejdara, absolventa ostravské vysoké školy báňské, problém. "Jeho byt vlastně není plný ničím jiným než doklady o cestách. Všechny cesty jsou zdokumentované deníky, fotografiemi i letenkami," řekl prezident pelhřimovské agentury Miroslav Marek.

Šnejdarovy cestovatelské deníky mají 5970 stran formátu A4, z cest má také 32 tisíc diapozitivů. Byt je podle Marka také plný artefaktů, které si Šnejdar z cest dovezl. Rád by je jako kolekci předal některé z českých institucí.

Takřka nadosah měl ostravský cestovatel před lety světový rekord, jako první člověk, který zcestoval všechny státy světa. Na rozdíl od amerických cestovatelů mu ve výčtu nechyběla ani Severní Korea. Londýnské vydavatelství Guinnessovy knihy rekordů mu ale neuznalo procestování Antarktidy, protože nenavštívil všechny části, které si nárokují jednotlivé státy, řekl Šnejdar.

Šnejdar se narodil v Brně, dětství ale prožil v České Třebové. Nejdřív se vyučil soustružníkem, později absolvoval gymnázium. Vysokou školu dokončil v roce 1955. Technické vzdělání uplatnil ve Vítkovických železárnách. Je držitelem řady patentů. Mimořádnou jazykovou vybavenost pak zúročil při práci v zahraničí. Angličtinu, němčinu, ruštinu a polštinu doplnil ještě španělštinou a portugalštinou.

Působil jako technický poradce při OSN. Poprvé odjel v roce 1970 do Maroka, podruhé v roce 1983 do Mozambiku. Byly to posty, které ho finančně zajistili natolik, že se od roku 1987 mohl věnovat už jen cestování. Odešel kvůli tomu do předčasného důchodu.

