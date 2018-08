Jak se rychle a efektivně odbavit na letišti? Připravte se už doma a dorazte v předstihu

před 4 hodinami

Jak nejrychleji projít letiště? Připravte se doma | Video: Tomáš Cetkovský | 02:20

Léto je pro leteckou dopravu nejpernějším obdobím roku. Největší české letiště počítá, že během letošních dvou letních měsíců odbaví více než tři miliony cestujících. Denně zde přitom projde zhruba 42 tisíc lidí. Jak se co nejrychleji odbavit a strávit čas na letišti co nejpříjemněji? Mnohé aerolinky radí se dobře připravit už doma. A to nejen na odbavení zavazadel, ale také na bezpečnostní kontrolu.