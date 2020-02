Na lyže do cirkusu, rakouské středisko Saalbach Hinterglemm uspokojí i náročné lyžaře

Ani ne týden poté, co se přes Británii přehnala bouře Ciara a vyžádala si tam dva životy, se musí obyvatelé Britských ostrovů připravit na další bouři. O víkendu tam má dorazit bouře Dennis. Informoval o tom dnes server BBC. Meteorologové podle něj vydali druhý nejvyšší stupeň varování pro velkou část Spojeného království.

Už v pátek by měla bouře Dennis dorazit nad Skotsko, kde meteorologové varují před vichrem a vydatnými dešti. V sobotu by měla postupovat dále nad Anglii a Wales a v neděli by měla zeslábnout.