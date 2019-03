Láká vás zdolat čtyřtisícovku? Napište proč a vyhrajte výstup na švýcarský Breithorn

Breithorn nad Zermattem patří mezi nejjednodušší švýcarské čtyřtisícovky. Hora ve Walliských Alpách leží na hranici mezi Itálii a Švýcarskem a má celkem pět vrcholků. Na hlavní západní vrchol vystoupala první skupinka horolezců již v roce 1813 a zájemci je mohou letos následovat. HST Obchodní komora Švýcarsko – Česká republika totiž pořádá soutěž o pětidenní výpravu spojenou s výstupem na tuto horu.

Zájemci o výpravu by do svého motivačního dopisu měli napsat, proč by se zrovna oni měli výstupu zúčastnit a jaké jsou jejich předchozí zkušenosti. Ty mohou ilustrovat i prostřednictvím deseti přiložených fotek z předchozích cest. Přihlášku je třeba poslat do 20. června, podrobnosti lze najít na webu.

Odborná porota složená mimo jiné z horského vůdce či zástupkyně Switzerland Tourism Aleny Koukalové pak vybere čtyři výherce, kteří v září vyrazí vstříc dobrodružství.

Každý výherce obdrží zpáteční letenku z Prahy do Švýcarska, jízdenku na švýcarský dopravní systém, ubytování s polopenzí a služby horského vůdce. Sami si musí zajistit pouze pojištění.

"Potřebujete pouze fyzickou kondici a odhodlání zúčastnit se výletů a aktivit v Andermattu a Zermattu včetně hlavního výstupu. Vybraní účastníci budou během své cesty denně sdílet své zážitky fotkou i krátkým příběhem na sociálních sítích," vysvětlují pořadatelé.

Kromě výstupu na Breithorn si výherci vyzkouší zdolání via-ferraty v Andermaatu.

Nejjednodušší výstup na vrchol vede ze švýcarského Zermattu od Klein Matterhornu, kde lze využít nejvýše položené lanovky v Evropě. Z výšky 3820 metrů je to pak na samotný vrcholek zhruba hodina a půl. Výpravu povede horský vůdce z cestovní kanceláře Mammut Alpine School.