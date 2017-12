Mexiko

Mexické Vánoce začínají 12. prosince a končí 6. ledna. 12. prosince je den zasvěcený Panně Marii Guadalupské, mexické patronce. Nejdůležitější akcí spojenou s tímto svátkem je pouť do baziliky na severu Mexiko City, před kterou se pak od 11. prosince konají celodenní oslavy.

Od 16. prosince, do Štědrého dne, chodí děti od domu k domu a se svíčkami v rukou zpívají koledy. Tradice tzv. posadas odkazuje na příběh Josefa a Marie, kteří hledali místo, kde by mohli zůstat. Pokud je hospodáři pozvou do domů, pomodlí se a následně zasednou u jídla, hrají se hry a zapalují ohňostroje. Poslední den, 24. prosince, je putování ukončeno a do betlémů doma se dají jesličky s Ježíškem. Betlém je na řadě míst Mexika stále důležitější než vánoční stromeček.

Symbolem mexických Vánoc je i piñata. Což je zdobená papírová, nebo keramická nádoba naplněná sladkostmi a zavěšená na stropu nebo větvičce stromku. Dětem jsou pak zavázány oči a musí bušit hůlkou do nádoby tak dlouho, dokud se nerozbije a sladkosti se nevysypou ven. Mexičané také zdobí své domovy květinou poinsettia, neboli vánoční hvězdou.

Na štědrovečerní večeři se jí sušená treska vařená s česnekem, rajskou omáčkou a olivami. Jiným typickým jídlem je rostlina solnička v kořeněné omáčce s bramborami a často sušenými krevetami (revoltijo de romerita) a dále krocan, či šunka. Po vydatné večeři míří rodina na půlnoční mši do kostela. Po mši se zapalují ohňostroje a rozbalují dárky od Ježíška či Santa Clause.

V některých částech Mexika ale děti dostávají dárky spíše až 6. ledna na Tři krále. V tento den se jí také tříkrálový koláč (Rosca de Reyes), ve kterém je ukryta malá figurka Ježíška. Ten, kdo ji najde, ji musí opatrovat do příštího roku.

V Mexiku se také slaví Den nevinných svatých, 28. prosince. Ten má být připomínkou nařízení krále Herodese, který se snažil zabít narozeného Ježíška.