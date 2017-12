Foto: Tak jsme slavili Vánoce za socialismu (II.). Obraz doby odhalila čtenářská soutěž Aktuálně.cz

včera

Redakce Aktuálně.cz vyhlásila vánoční čtenářskou fotosoutěž, která probíhala v první polovině prosince. Sešla se unikátní sbírka fotek, mapující Vánoce v éře socialismu od počátku 50. až do konce 80. let. Fotogalerií nechceme v lidech probouzet nějakou nostalgii po socialistické éře, nýbrž ji bereme jako důležitý a svým způsobem unikátní dokument doby. Jelikož snímků přišlo opravdu hodně, museli jsme jejich výběr rozdělit do dvou fotogalerií. Prohlédněte si tedy druhou část tohoto úspěšného materiálu.

Připomeňte si snímky z prvního dílu naší vánoční fotosoutěže. Sešly se zde hotové unikáty - od 50. let, kdy bývaly pod stromečkem především panenky-plaváčci v proutěných kočárcích, až po 80. léta, kdy frčely digihry, sluchátka a velkým klenotem byla třeba i LP deska s písněmi Michala Horňáka. 50 fotografií Foto: Tak jsme slavili Vánoce za socialismu

autoři: hrz, Magazín | včera

Související











Hlavní zprávy